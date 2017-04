Polvere - Viaggio a Chernobyl - presentazione a Pistoia

Si tiene venerdì 17 marzo, alle ore 17, a Pistoia, presso la Libreria Spazio di via dell’Ospizio, la presentazione in anteprima del volume di Simone Fagioli, Polvere. Viaggio a Chernobyl,Pripyat, Duga 3, Kiev sulle tracce di un impero dissolto.

Il libro è frutto di un viaggio di Simone Fagioli (ricercatore in ambiti economico, sociale e politico, Pistoia 1967) nel 2016 a Chernobyl, in Ucraina, in occasione dei trenta anni dall’incidente al Reattore 4 della Centrale nucleare V. I. Lenin, reattore ora coperto dal nuovo Sarcofago.

Il viaggio indaga, anche nella città abbandonata di Pripyat, alla base radar segreta Duga 3, a Kiev, con uno sguardo antropologico - supportato da 158 immagini tra foto dell’autore e documenti del tutto inediti, pubblicati qui per la prima volta – su ciò che resta adesso dell’impero sovietico, in un’area, l’Ucraina del 2016, in un rischioso equilibrio tra Europa e Russia.



Il libro è un viaggio sulla fine del mondo, la fine di un mondo, partendo da Chernobyl per arrivare all’oggi. Tornando anche indietro nell’Ucraina presovietica, in quella degli Stati labili e provvisori del tempo della Prima guerra mondiale, dell’invasione tedesca ed italiana della Seconda guerra mondiale (con foto inedite dell’avanzata delle truppe tedesche e italiane), fino ad arrivare agli anni dell’Unione Sovietica, indagati con i simboli del potere, con foto inedite di

Kruscev a Kiev.



Il volume è completato da quattro intermezzi: Luciano Pallini, presidente Associazione EST –

Economia Società Territorio di Venezia (che è coeditrice del volume), Giulia Bartalozzi, giornalista e Responsabile della Comunicazione dell’Accademia dei Georgofili di Firenze, Cristiana Barandoni, archeologa e Uffizi Project Manager, Filippo Basetti, fotografo e regista, presenti venerdì 17, coordinati da Lucia Agati, giornalista. Sarà presente anche Nilo Benedetti, editore del volume.

Polvere. Viaggio a Chernobyl Pripyat Duga 3 Kiev sulle tracce di un impero dissolto, Pistoia, Settegiorni Editore - Est, 2017

(21x21 cm, 128 pag., 158 immagini, 16 euro)

Uscirà ufficialmente il 22 marzo 2017, in occasione dei cinquanta anni dell’autore.