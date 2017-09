Pizza e gelato. Uno stile di vita tipico Made in Italy indimenticabile

Al di là del cibo, i due alimenti rappresentano l'immagine del Made in Italy, che in questo caso è completamente dimenticato

Si potrebbe fare la storia della pizza e del gelato.

Si potrebbe partire dal periodo medioevale per raccontare del pane schiacciato, che si faceva in alcune zone del centro sud italiano, per poi arrivare alla famosa pizza Margherita ideata a Napoli in onore all'allora regina d'Italia. Forse il gelato, che già i Medici conoscevano, non nella conformazione attuale, è diventato tale in Oltralpe, ma va riconosciuto l'intervento e la creatività particolarmente italiana.

Ma certamente a livello internazionale viene riconosciuto ad entrambi i prodotti una tipicità che è segno distintivo di una identità nazionale profonda, legata al territorio, alle tradizioni e alla storia tutta italiana.

Stupisce come da qualche parte nell'Europa avvenga un'usurpazione del titolo, scritto a caratteri cubitali, e altrettanto errati. Chi è stato in altri paesi nel mondo, la pizza è italiana e/o napoletana. Questo è sinonimo di qualità associato a sapori genuini che ispirano lo stile italiano.

Sconfortante sentirsi, da italiani, defraudati di quello che, anche solo simbolicamente ci appartiene.