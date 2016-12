Più Buoni con Mukki: ancora 1 mese per partecipare al concorso

I toscani hanno ancora 1 mese per farsi baciare dalla dea bendata. Scadrà infatti il 31 dicembre 2016 l'iniziativa promozionale Mukki che mette in palio un ricchissimo montepremi: 40.900 euro.

I toscani hanno ancora 1 mese per farsi baciare dalla dea bendata. Scadrà infatti il 31 dicembre 2016 l'iniziativa promozionale Mukki che mette in palio un ricchissimo montepremi: 40.900 euro. Oltre alla classica raccolta punti per aggiudicarsi i tanti premi a disposizione, Più Buoni con Mukki mette in palio carnet da 100€ in buoni sconto per l'acquisto dei prodotti Mukki: un valido aiuto sul costo della spesa per le famiglie toscane che stanno tentando la fortuna giocando con i codici presenti sulle confezioni di latte aderenti all'iniziativa. Per chi già sogna il momento delle vacanze, fa molta gola anche l'ambito premio finale: un voucher viaggio Alpitour del valore di 2.000€.

La seconda edizione dell'iniziativa dell'azienda del latte toscano - lanciata ad aprile di quest'anno - ha registrato una grandissima adesione, con 174.000 giocate, 24.800 giocatori e 3.000 utenti registrati al sito dedicato all'iniziativa: piumukkipiuvinci.it. Sono già 32 i carnet di buoni sconto assegnati con la modalità instant win attraverso i codici stampati sulle confezioni di latte fresco. I più fortunati sono i fiorentini che rappresentano il 45% dei vincitori, seguiti dagli abitanti di Prato e Pistoia, che registrano insieme il 30% delle vittorie complessive. Il gentil sesso ha maggiore fortuna: il 67% dei vincitori sono infatti donne, per la maggior parte (il 37%) rientranti nella fascia d'età tra i 36 e i 45 anni.

Non resta che sfruttare l'ultimo mese dell'anno per partecipare a Più Buoni con Mukki.