Pitti Uomo tra economia, cultura e divertimento

Special guests e ospiti agli stand. Lindsay Kemp a Firenze con gli studenti IED. Polimoda Fashion Show a Villa Favard. L'evento Koralline alla Corte Reale. Festa tutta rock and roll per Proraso, Tenax e Riders. Domani passerella Confartigianato di alta moda e gioielli

Firenze, 15 giugno 2017– Una rassegna tra teatro, arte e danza con Lindsay Kemp a Firenze, tra Museo Novecento, Murate e Teatro Puccini, per il prossimo autunno. E’ quanto è stato preannunciato oggi, in occasione della performance che ha animato il monumentale chiostro del Museo Novecento, nell’ambito di Secret Florence, progetto dell’Estate Fiorentina. In scena l’artista e coreografo inglese, in uno spettacolo per metà improvvisato, assieme agli studenti dell’Istituto Europeo di Design, autori degli scenografici costumi di scena. Gli abiti sono frutto di un workshop che ha coinvolto gli studenti delle sedi internazionali IED, coordinato dallo stesso Lindsay Kemp, ospite della sede IED di Firenze durante la settimana della moda di Pitti Immagine 92. “Il primo suggerimento che ho dato agli studenti – ha dichiarato Lindsay Kemp - è stato quello di abbandonare le regole e le inibizioni e lasciarsi andare alla follia, non essere convenzionali. Perché in giapponese kabuki significa avanguardia. Ne sono emersi costumi davvero folli”. Kimono destrutturati, accresciuti nei volumi, dipinti a mano o stampati in digitale, in grado di fondere tradizione e innovazione. O pazzia, per dirla con le parole di Kemp. A fornire parte delle stoffe e dei materiali utilizzati nel workshop IED Seterie Argenti, mentre Memar, azienda artigianale d’eccellenza nella produzione di cappelli, ha contribuito per gli accessori e il trucco di scena.

Ieri sera Polimoda ha presentato 20 giovani talenti emergenti al mondo della moda con la sfilata Tell Me About You / Polimoda Fashion Show 2017. Le migliori collezioni menswear e womenswear degli studenti dell’ultimo anno del corso Undergraduate in Fashion Design. L’evento ha celebrato la conclusione di un percorso di studi durato quattro anni con la presentazione ufficiale dei giovani designer a un pubblico selezionato di fashion insider, composto da giornalisti, aziende e professionisti del settore.

Koralline ha organizzato un evento alla Palazzina Reale per agenti, clienti e consumatori per presentare la nuova collezione Spring Summer 2018, che si è svolto tutta la giornata di ieri dalle 10 di mattina, prima a bordo piscina, poi nel pomeriggio, water game con Dj set. Ospiti della serata Rachele Risaliti “Miss Italia”, Fernanda Lessa Dj ed altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Festa rock tra moto, musica e ospiti selezionati con il Motorbike Rock and Roll Party all’interno della limonaia del museo Stibbert, a pochi metri di distanza dalle armature medievali, con moto di Yamaha e BMW. Protagonista anche la musica Rock con Virgin Radio e lo special guest, direttore artistico, Dj Ringo. In questo luogo d’incontro tra stile e motori, Proraso e Tenax, insieme a Riders per l’occasione hanno offerto ai loro ospiti un Temporary Barber Shop. L’opportunità di provare sulla propria pelle l’emozione di una rasatura old style e un grooming tutto all’italiana, garantiti dalla professionalità dei barbieri di Blues Barber e dalla qualità Made in Italy dei prodotti Proraso e Tenax. Tenax, la nuova linea della Ludovico Martelli: un brand specializzato in prodotti per capelli con un packaging accattivante e uno stile retrò. Una linea completa che si prende cura dello stile e mette in riga i capelli.

Nicolas Vaporidis, uno degli attori più talentuosi del palcoscenico italiano, special guest U.S. Polo Assn. Per celebrare la nuova collezione Spring Summer 2018. Nicolas Vaporidis ha indossato in anteprima i capi della nuova collezione U.S. Polo Assn. ieri mattina alla 92esima edizione di Pitti Immagine Uomo presso il suggestivo spazio del brand.

In allegato anche un’immagine di Nicolas Vaporidis con Lorenzo Nencini, Responsabile per l’Europa del progetto U.S. Polo Assn. abbigliamento e Riccardo Bonetto, Responsabile commerciale Europa U.S. Polo Assn. Shoes.

Aeronautica Militare, uno dei più famosi brand di moda sportswear, presenta in esclusiva in questi giorni a Firenze la sua nuova collezione SS2018. Special guest ieri allo stand Valerio Staffelli, che invece di consegnare il famoso Tapiro distribuiva l’Aquila, simbolo delle Virtù degli uomini e dei piloti dell’Aeronautica Militare. Poi il turno dei campioni di beach volley Adrian Carambula (aviere scelto) e Alex Ranghieri (aviere scelto), segjuiti dalla campionessa di ginnastica ritmica Elisa Santoni.

- e una delegazione di piloti del 15° Stormo di Cervia

Confartigianato saluta l’arrivo dell’estate con Flowers On The Dance Floor, una sfilata di alta moda e gioielli che si svolgerà a Firenze, il 16 giugno, alle ore 20:00, in uno dei luoghi dell’artigianato cittadino: il Vecchio Conventino di Via Giano della Bella, 20. In passerella una delle storiche argenterie di Firenze, sulla piazza da oltre 80 anni, la Foglia Firenze 1935 e una giovane stilista fiorentina, Carlotta Comparini, che presenteranno le loro collezioni Primavera-Estate 2017.

Grazie alla partnership con l’agenzia top-quality Arte & Moda, la sfilata sarà aperta da una Special Edition del Concorso Miss Blumare 2017.