Pitti Uomo: le collezioni 2017/2018

D'Acquasparta presenta i nuovi modelli "Lorenzo" e "Cosimo". I cappotti Over Anni '90 di Hamaki-Ho

La prossima edizione di Pitti Immagine Uomo andrà in scena dal 10 al 13 gennaio 2017.

Il 9 gennaio 2017 il Centro di Firenze per la Moda Italiana presenta, a Palazzo Pitti, l’evento di pre-apertura di Pitti Uomo 91: l’inaugurazione della mostra fotografica “Fashion in Florence through the lens of Archivio Foto Locchi”: 100 rarissimi scatti dagli anni ‘30 ai ’70 del Novecento raccontano la storia della moda a Firenze, un progetto nato dall’incontro tra l’Archivio Storico Foto Locchi, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, il Centro di Firenze per la Moda Italiana e il Gruppo Editoriale.

Pitti Immagine continua a riservare un’attenzione speciale ai nuovi protagonisti del fashion design internazionale. Grazie a una nuova collaborazione con KOCCA - Korea Creative Content Agency - la più importante agenzia governativa che supporta la creatività coreana, con il progetto Concept Korea Pitti Uomo torna ad accendere i riflettori su alcuni dei più interessanti brand dalla Corea Del Sud, che da varie stagioni si distingue come una delle realtà più dinamiche della ricerca nella moda. In occasione di Pitti Uomo 91, alla Dogana sfileranno le collezioni di BMUET(TE) by BYUNGMUN SEO e ORDINARY PEOPLE. “È per noi una grande emozione presentare la nostra collezione con un evento speciale a Pitti Uomo – dice Byungmun Seo, stilista di Bmuet(Te). Questa è l’occasione migliore per ottenere visibilità dopo il grande lavoro che precede la messa a punto della collezione. Ci sentiamo più vicini al nostro obiettivo e crediamo che Pitti Uomo sia il luogo perfetto per svelare il nostro stile. Sono impaziente di vedere cosa ci riserverà questa partecipazione”.

Tradizione e qualità unite al valore dell’artigianalità italiana. Sono queste le principali caratteristiche delle nuove sneakers che D’Acquasparta presenterà all’interno del proprio stand (H13-Padiglione Centrale). Ancora una volta l’azienda toscana, con sede a Scandicci, ma con un brand ormai affermato a livello internazionale, si distinguerà per la propria creatività e l’artigianalità completamente Made in Italy. Durante i quattro giorni di Pitti Immagine, D’Acquasparta lancerà i nuovissimi modelli “Lorenzo” e “Cosimo”. La collezione, anteprima della stagione autunno-inverno 2017/2018, sarà contraddistinta da un carattere forte e deciso, che riconduce alla storia del marchio fiorentino. Entrambi gli articoli racchiudono il valore dell’artigianalità Italiana, ottenuta mediante processi produttivi svolti nel territorio toscano. Pellami naturali, trattati con particolari procedure manuali, rendono questi modelli unici nel suo genere, oltre che eleganti e sportivi allo stesso tempo. La presenza a Pitti Immagine è, per D’Acquasparta, un processo di consolidamento che negli ultimi anni si è particolarmente rafforzato. Basti pensare ai mercati che l’azienda con a capo Gabriele Beni è riuscita ad invadere. D’Acquasparta ha infatti aperto recentemente uno showroom a Seoul e, da marzo 2016, anche a New York, con l’idea di portare la qualità e l’originalità di queste scarpe anche in paesi come USA, Turchia, Medio Oriente e Mosca.

Con la Collezione Fall Winter ‘17 Hamaki-Ho omaggia le sue origini con una “black basic capsule”.Capi sartoriali deep black in un gioco di rimandi e contrapposizioni stilistiche con avanguardie e correnti contemporanee. L’esercizio all’invenzione, la creatività genesi e ragione esiziale.

La collezione Doria 1905 trae linfa creativa dalla rivisitazione del suo importante passato e dallo studio gli archivi storici dell¹azienda. Il grande ritorno al classico si sviluppa attorno ai grandi capisaldi e alle lavorazioni che hanno reso lo storico marchio

una vera e propria icona della sartorialità del berretto e del cappello in tessuto.

Antica Barbieria Colla presenterà i propri prodotti, martedì 10 e mercoledì 11 gennaio, dalle 12.00 alle 14.30 all'interno del suo stand a Make (Stand 26). Una dimostrazione e prova dei suoi tradizionali trattamenti, per un'autentica esperienza sensoriale nel puro stile meneghino. Un piccolo e prezioso universo d'antan, dalle atmosfere di inizio secolo, che Barberia Colla porta a Pitti Uomo 91, dove presenta in anteprima l'eponima linea esclusiva di prodotti per capelli e barba. All’interno della bottega infatti si usano prodotti fatti secondo l’antica tradizione che si tramanda di proprietario in proprietario e ideati dopo un attento studio delle esigenze della propria clientela. Niente è lasciato al caso: la scelta dei colori, l'incarto artigianale, il packaging.