Pitti Uomo 91: eventi, ospiti speciali e nuovi progetti espositivi

Tra big brand della Fortezza da Basso a gennaio 2017

L’edizione n. 91 di Pitti Uomo segna uno step in avanti nell’evoluzione della manifestazione. Con i suoi eventi e la sua geografia in continuo cambiamento, Pitti Uomo cattura le nuove vibrazioni della moda e le trasforma in progetti inediti. Il programma di eventi speciali di gennaio rappresenta un ulteriore superamento del dualismo tra fiera e fashion week, verso nuovi format che uniscono ricerca stilistica, comunicazione e concretezza per il mercato. Protagonisti le grandi aziende della tradizione che si proiettano al futuro, i nuovi talenti del fashion design e i brand in ascesa, fino ai nuovi mondi del menswear, anche in senso geografico. E poi le partecipazioni di big brand internazionali alla Fortezza, il debutto di sezioni come HI Beauty - dedicata al mondo delle fragranze e del personal care, e tutti i microcosmi che raccontano gli stili e le anime della moda uomo oggi.

Cuore del salone, il Padiglione Centrale si alimenta delle evoluzioni del menswear e delle sue contaminazioni design. Con una trasversalità dell’offerta potenziata anche dai nuovi Pop Up Stores, il percorso si sviluppa al Piano Inferiore con collezioni che rileggono la ricerca sartoriale in chiave contemporary classic, e al Piano Attico, con gli importanti esponenti del nuovo classico e l’altissima qualità del loro prodotto. Un concept che interpreta il guardaroba maschile in modo iper raffinato, composito e di alta gamma. Infine il Piano Terra, che si esprime con le collezioni di brand in un dialogo aperto con gli altri mondi di Pitti Uomo. Tra i nomi presenti: Altea, Aquascutum, Bagutta, Baldinini, Brunello Cucinelli, Cividini, Ernesto, Eton, Falke, Ghurka, Herno, Lardini, Lubiam, Massimo Alba, Premiata, Pringle of Scotland, PT01 Pantaloni Torino, Sartorio, Tagliatore, Tateossian London.

A Pitti Uomo 91, alla Fortezza da Basso, Sala Ottagonale - Area Monumentale, l’iconico brand americano Tommy Hilfiger presenterà una selezione delle sue collezioni uomo FW 2017 con una speciale installazione, ispirata all’innovazione e alla tecnologia digitale. Uno dei lifestyle brand più importanti al mondo, è riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di esprimere la vera essenza del classico stile americano con un twist fresco e moderno, ispirandosi alla cultura pop, alla moda, l’arte; ancora, alla musica fino allo sport e all’intrattenimento.

E’ un debutto a Pitti Uomo quello dello streetwear brand di stanza a Istanbul Les Benjamins che sceglie il salone per presentare il suo universo creativo menswear e il suo nuovo concept di retail. Fondatore e direttore creativo di Les Benjamins, Bunyamin Aydin ha dato vita al collettivo creativo nel 2011, ben presto distinto all’interno della new wave creativa sulla scena turca e internazionale. Les Benjamins è nato per celebrare la diversità delle persone, della loro cultura, storia, religione e lingua che si riflette nella moda, con sfumature preziose e sofisticati accenti di stile. Sincretismo tra oriente e occidente, le sue creazioni esplorano le nuove frontiere dell’urbanwear, combinazione di print innovativi - frutto delle migliori tecnologie digitali - e texture e materiali artigianali. Come ogni collettivo che si rispetti, anche il brand ha dato corso nel tempo a numerose collaborazioni che spaziano dal mondo dell’arte a quello della musica, hip-hop soprattutto, ottenendo riconoscimento e apprezzamento da celebrieties come Travis Scott, Asap Nast, Jaiden Smith, Cara Delevigne, Woodkid, Rita Ora o le top model Barbara Palvin e Jourdan Dunn. Les Benjamins è presente worldwide: Beymen, Harvey Nichols & Brandroom in Turchia, Layers London, Saks Fifth Avenue New York & Los Angeles, La Rinascente Milano, Le Printemps Paris, Tsum Moscow e Shinsegae a Seoul.

Tra gli eventi in Fortezza e in città in occasione di Pitti Uomo segnaliamo:

Alla Fortezza da Basso: la presentazione dedicata al lancio della capsule Roy Roger’s + Liverano&Liverano. Il gruppo Sevenbell, pioniere nella produzione del denim dal 1952, presenterà in anteprima a Pitti Immagine Uomo la nuova casule Roy Roger's + Liverano & Liverano .Due storiche aziende, provenienti da mondi diversi - come quello del denim e della sartoria - dialogano e confrontano i loro codici creativi per realizzare il primo jeans sartoriale made in Firenze che ha dettagli ricercati provenienti dal fatto a mano.Il nuovo jeans Roy Roger's + Liverano & Liverano, è il risultato dell'incontro tra lavorazioni legate alla tradizione sartoriale, come quella di Antonio Liverano, e quella di Roy Roger's, direttore creativo Guido Biondi, proiettata verso la contemporaneità e l'innovazione.

“Millenial taste. Quesiti itineranti sulle nuove tribù della moda”Gruppo Editoriale News 3.0 presenta, in collaborazione con Pitti Immagine, la seconda edizione del Convegno on the go, innovativo format di comunicazione stampa-video-web-social, che a questa edizione presenta un focus sui millennials nel loro ruolo di influencer e consumatori, con un dibattito aperto condotto da Fabiana Giacomotti, ideatrice del progetto. In città: l’evento speciale firmato Clarks Originals; il dinner esclusivo organizzato da PT01 Pantaloni Torino.

LUISAVIAROMA presenta la 14° Edizione di FIRENZE4EVERLUISAVIAROMA apre la settimana di Pitti Uomo con la 14° edizione di Firenze4Ever. Dopo l’evento The Bridge Of Love sull’Arno, la trilogia prosegue con il tema ARIA, in una location esclusiva che ospiterà il 9 gennaio una cena di gala e a seguire il party. Moda e Arte si uniranno, raccontate da numerose collaborazioni, a favore di uno speciale progetto charity. E alla Limonaia del Palazzo dei Congressi, martedì 10 gennaio, andrà in scena “Dialoghi della Barba”, uno speciale talk-evento a cura di Dlui / la Repubblica, nato da un’idea di Giovanna Zucconi, giornalista e creatrice del brand Serra&Fonseca/BeABeard. Parole, immagini e musica per raccontare quello che non è solo un fenomeno di moda, ma un territorio culturale che spazia dalla storia del pensiero a quella del costume, dall’arte al fashion. Con la partecipazione di Simone Marchetti, Saturnino, Giovanni Gastel e Mario Calabresi.