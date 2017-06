Pitti Immagine alla Fortezza da Basso: tutte le informazioni utili

Le manifestazioni di Pitti Immagine che come consueto avranno il loro clou alla Fortezza da Basso

Si inizia il 13 giugno con Pitti Uomo (fino al 16), a seguire Pitti Bimbo (dal 22 al 24 giugno) per poi concludere con Pitti Filati (dal 28 al 30 giugno).

PITTI IMMAGINE

Provvedimenti propedeutici per le tre mostre

Fino al 6 luglio in viale Strozzi, sul controviale interno (lato Fortezza) nel tratto da piazzale Montelungo e Porta Santa Maria Novella sarà istituita una pista pedociclabile mentre in piazza Bambine e Bambini di Beslan (lato cantiere tramvia) sarà istituito un parcheggio per le biciclette con l’installazione di rastrelliere. Da domani, giovedì 8, al 24 giugno viale Strozzi, o meglio il controviale interno (lato Fortezza) tra Porta Faenza e piazza Fallaci, sarà chiuso eccetto mezzi di soccorso e di polizia, biciclette, taxi e Ncc, mezzi interessati alle operazioni di allestimento e disallestimento e degli organizzatori. E ancora via libera ai motocicli e ciclomotori (provenienti dalla corsia del viale lato via Dionisi) diretti al parcheggio loro riservato del controviale lungo piazza Fallaci. Sarà anche creata una corsia protetta di immissione sul viale sul fronte del numero civico 24. Ancora in viale Strozzi, sul controviale tra piazza Fallaci e la carreggiata, saranno istituiti una pista pedo-ciclabile e un parcheggio per due ruote a motore e biciclette nelle rastrelliere che vi saranno collocate.

Dal 21 al 30 giugno piazzale Caduti nell’Egeo, o meglio l’area compresa tra la pista ciclabile e le mura della Fortezza da Basso, sarà chiusa con transito consentito ai mezzi interessati dalla manifestazione.

PITTI UOMO

Preparazione e allestimento

Sono già in vigore alcuni divieti di sosta e transito in piazza Bambine e Bambini di Beslan con deroga per i mezzi interessati. Questi veicoli potranno utilizzare anche viale Strozzi sul controviale interno (lato Fortezza) nel tratto tra piazzale Montelungo e Porta Santa Maria Novella e il tratto di superficie lungo il perimetro della Fortezza e compreso tra questa porta e Porta Faenza.

Da oggi (fino al 17 giugno) in viale Strozzi nell’area limitrofa alle mura della Fortezza e più precisamente nella corsia asfaltata del giardino Calipari che congiunge il tratto lato Porta Mugnone con quello lato piazzale Montelungo sarà consentito il transito ai mezzi interessati all’allestimento/disallestimento. I veicoli in uscita da questa corsia devono dirigesi a sinistra verso viale Fratelli Rosselli e per quelli provenienti da Porta Mugnone l’uscita è da viale Strozzi, lato piazzale Montelungo.

Da domani, giovedì 8 e fino al 20 giugno, scatteranno divieti di sosta e transito in piazzale Caduti nell’Egeo: potranno circolare in deroga i mezzi autorizzati. Nel piazzale sarà istituita una pista pedo-ciclabile sul lato di viale Strozzi.

Montaggio

Le operazioni di allestimento degli stand è in programma lunedì 12 giugno con l’istituzione di una serie di ulteriori provvedimenti. In piazzale Montelungo all’interno del parcheggio lato Fortezza l’accesso e la sosta saranno consentiti solo ai mezzi interessati alla manifestazione. In viale Strozzi lato piazzale Montelungo (dal sottopasso Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli lungo il bastione della ferrovia) saranno revocate le fermate bus e istituito un divieto di sosta con rimozione. Un tratto di circa 100 metri dall’intersezione Caduti di Nassirya sarà riservato alla sosta dei bus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Sul restante tratto consentito l’arresto ai mezzi interessati alla manifestazione nelle due corsie lato ferrovia. Le fermate dei mezzi del trasporto pubblico delle linee nazionali e internazionale saranno spostate in via Detti, sul lato adiacente a viale Nenni, dove quindi è previsto un divieto di sosta con deroga per questi mezzi. E ancora i mezzi che percorrono viale Strozzi nella direttrice compresa fra viale Fratelli Rosselli e il sottopasso di piazza Bambine e Bambini di Belsan. Inoltre dalle 6 alle 20 (e comunque fino al termine delle operazioni di allestimento) via Caduti di Nassirya sarà chiusa: deroga per i mezzi interessati all’allestimento/disallestimento che potranno anche parcheggiare nella corsia di destra della carreggiata, per i mezzi di soccorso, i mezzi di trasposto pubblico urbano ed extraurbano, i taxi e gli Ncc. Sempre lunedì, ma dalle 8 alle 20 (e comunque fino al termine delle operazioni di allestimento) sarà chiuso anche viale Strozzi lato piazzale Montelungo dal sottopasso piazzale Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli: il transito sarà consentito solo ai mezzi di soccorso e polizia, ai veicoli interessati alla manifestazione, ai mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ai taxi e agli Ncc.

I giorni di mostra

Gli eventi di Pitti Uomo iniziano martedì 13 e andranno avanti fino venerdì 16 giugno. In occasione dei giorni della mostra sono stati predisposti alcuni provvedimenti specifici. In piazza Bambine e Bambini di Beslan sarà riservata al servizio navette con corsia di uscita a senso verso via Dionisi. Viale Strozzi, o meglio il controviale da piazzale Montelungo a Porta Santa Maria Novella, sarà riservata alla sosta dei mezzi dei disabili mentre il lato del prato della Fortezza scatterà il divieto di sosta. E ancora via Faenza, nel tratto da piazza Madonna degli Aldobrandini a via Nazionale, sarà revocata l’area pedonale di tipo B e il transito sarà consentito al trasporto pubblico. Divieti di sosta anche in via Dionisi sul lato del Palazzo dei Congressi, da viale Strozzi verso piazza del Crocifisso (sosta consentita ai mezzi Ncc); in viale Guidoni sul lato San Donato nel controviale (sosta consentita alle navette); in tratti di via Mannelli con deroga per le navette e i mezzi Ncc.

Le operazioni di smontaggio

Il giorno più critico per la viabilità sarà venerdì 16 giugno quando sono in programma le operazioni di disallestimento degli stand. Prima di tutto piazzale Montelungo accesso e sosta saranno riservati ai soli mezzi interessati alla manifestazione. In viale Strozzi lato piazzale Montelungo (al sottopasso Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli lungo il bastione ferroviario) saranno replicati i provvedimenti già previsti il 12 giugno in occasione dello smontaggio: quindi la revoca delle fermate bus e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione. Confermato il tratto di 100 metri, dall’intersezione Caduti di Nassirya, per la sosta dei bus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano mentre il restante tratto verrà riservato all’arresto dei mezzi interessati alla manifestazione nelle due corsie lato ferrovia. Si replica anche il provvedimento in via Detti, sul lato adiacente a viale Nenni, per lo spostamento delle fermate dei mezzi del trasporto pubblico delle linee nazionali e internazionale. I mezzi dello smontaggio utilizzeranno la rampa Spadolini, nel tratto viale Strozzi e Ponte degli Alpini, attualmente interessata dai cantieri della tramvia ma che sarà messa a disposizione dei mezzi in attesa di entrare alla Fortezza per le operazioni di disallestimento. Per lo stesso motivo sarà chiusa via Lorenzo Il Magnifico, tra via Leone X e viale Strozzi. Prevista inoltre ripetizione del divieto di transito in via Caduti di Nassirya dalle 6 alle 22 (e comunque fino al termine delle operazioni di disallestimento): deroga per i mezzi interessati all’allestimento/disallestimento che potranno anche parcheggiare nella corsia di destra della carreggiata. Via libera anche ai mezzi di soccorso, ai mezzi di trasposto pubblico urbano ed extraurbano, ai taxi e agli Ncc.

Infine previsto anche il bis del divieto di transito in viale Strozzi sul lato di piazzale Montelungo (dal sottopasso Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli): dalle 15 alle 22 potranno circolare solo i mezzi di soccorso e polizia, veicoli interessati alla manifestazione, i mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, i taxi e gli Ncc. Sabato 17 giugno i veicoli provenienti da viale Strozzi, nella direttrice compresa tra viale Fratelli Rosselli e il sottopasso di Bambine e Bambini di Beslan, dovranno proseguire a diritto (eccetto autorizzati).

PITTI BIMBO

Preparazione e allestimento

Le operazioni inizieranno il 16 giugno, in concomitanza con il disallestimento di Pitti Uomo. Ai provvedimenti propedeutici già in vigore si aggiungono il divieto di sosta e transito su viale Strozzi, nel tratto lungo il perimetro della Fortezza da Basso compreso tra Porta Santa Maria Novella e Porta Faenza: deroga per i mezzi di soccorso e polizia, biciclette, taxi, Ncc, mezzi interessati dalle operazioni che potranno anche sostare. In viale Strozzi, sul controviale interno (lato Fortezza) nel tratto da piazzale Montelungo e Porta Santa Maria Novella, potranno circolare i mezzi interessati alla manifestazioni, ai mezzi di soccorso e di polizia, ai taxi e agli Ncc.

I giorni di mostra

Da giovedì 22 a sabato 24 giugno saranno replicati i provvedimenti già predisposti per Pitti Uomo, quindi piazza Bambine e Bambini di Beslan sarà riservata al servizio navette con corsia di uscita a senso verso via Dionisi. Il parcheggio per disabili in viale Strozzi, o meglio il controviale da piazzale Montelungo a Porta Santa Maria Novella, il divieto di sosta in viale Strozzi sul lato del prato della Fortezza. E ancora la revoca dell’area pedonale di tipo B in via Faenza (transito sarà consentito al trasporto pubblico), i divieti di sosta anche in via Dionisi sul lato del Palazzo dei Congressi (sosta consentita ai mezzi Ncc); il parcheggio per le navette in nel controviale di viale Guidoni sul lato San Donato e i divieti di sosta a tratti di via Mannelli con deroga per le navette e i mezzi Ncc.

Lo smontaggio

Le operazioni sono in programma sabato 24 giugno e prevedono un numero minore di provvedimenti rispetto a Pitti Uomo. In viale Strozzi lato piazzale Montelungo (al sottopasso Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli lungo il bastione ferroviario) saranno replicati i provvedimenti già previsti il 12 giugno in occasione dello smontaggio di Pitti Uomo: quindi la revoca delle fermate bus e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione. Confermato il tratto di 100 metri, dall’intersezione Caduti di Nassirya, per la sosta dei bus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano mentre il restante tratto verrà riservato all’arresto dei mezzi interessati alla manifestazione nelle due corsie lato ferrovia. Si replica anche il provvedimento in via Detti, sul lato adiacente a viale Nenni, per lo spostamento delle fermate dei mezzi del trasporto pubblico delle linee nazionali e internazionale. Confermato anche l’utilizzo della Rampa Spadolini, tra viale Strozzi e Ponte degli Alpini, per la sosta dei mezzi dello smontaggio in attesa di poter entrare alla Fortezza per le operazioni di disallestimento, ma non la chiusura di via Lorenzo Il Magnifico.

Prevista inoltre ripetizione del divieto di transito in via Caduti di Nassirya dalle 6 alle 19 (con orario ridotto): deroga per i mezzi interessati che potranno anche parcheggiare nella corsia di destra della carreggiata. Via libera al transito dei mezzi di soccorso, ai mezzi di trasposto pubblico urbano ed extraurbano, ai taxi e agli Ncc.

Infine previsto anche il bis del divieto di transito (con orario ridotto) in viale Strozzi sul lato di piazzale Montelungo (dal sottopasso Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli): dalle 15 alle 19 potranno circolare solo i mezzi di soccorso e polizia, veicoli interessati alla manifestazione, i mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, i taxi e gli Ncc.

PITTI FILATI

Preparazione e allestimento

Le operazioni inizieranno il 24 giugno, in concomitanza con il disallestimento di Pitti Bimbo. Previsto il bis dei provvedimenti predisposti per la manifestazione precedente, quindi: divieto di sosta e transito su viale Strozzi, nel tratto lungo il perimetro della Fortezza da Basso compreso tra Porta Santa Maria Novella e Porta Faenza. Deroga per i mezzi di soccorso e polizia, biciclette, taxi, Ncc, mezzi interessati dalle operazioni che potranno anche sostare. In viale Strozzi, sul controviale interno (lato Fortezza) nel tratto da piazzale Montelungo e Porta Santa Maria Novella, potranno circolare i mezzi interessati alla manifestazioni, ai mezzi di soccorso e di polizia, ai taxi e agli Ncc.

I giorni di mostra

Gli eventi si svolgeranno da mercoledì 28 a venerdì 30 giugno saranno replicati i provvedimenti già predisposti per Pitti Uomo e Pitti Bimbo. Piazza Bambine e Bambini di Beslan sarà riservata al servizio navette con corsia di uscita a senso verso via Dionisi. Il parcheggio per disabili in viale Strozzi, o meglio il controviale da piazzale Montelungo a Porta Santa Maria Novella, il divieto di sosta in viale Strozzi sul lato del prato della Fortezza. E ancora la revoca dell’area pedonale di tipo B in via Faenza (transito sarà consentito al trasporto pubblico), i divieti di sosta anche in via Dionisi sul lato del Palazzo dei Congressi (sosta consentita ai mezzi Ncc); il parcheggio per le navette in nel controviale di viale Guidoni sul lato San Donato e i divieti di sosta a tratti di via Mannelli con deroga per le navette e i mezzi Ncc.

Lo smontaggio

Il disallestimento è in programma dal 30 giugno al 6 luglio con provvedimenti più limitati rispetto agli eventi precedenti. In viale Strozzi lato piazzale Montelungo (al sottopasso Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli lungo il bastione ferroviario) saranno nuovamente revocate le fermate bus e istituito un divieto di sosta con rimozione. Confermato il tratto di 100 metri, dall’intersezione Caduti di Nassirya, per la sosta dei bus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano mentre il restante tratto verrà riservato all’arresto dei mezzi interessati alla manifestazione nelle due corsie lato ferrovia. Si replica anche il provvedimento in via Detti, sul lato adiacente a viale Nenni, per lo spostamento delle fermate dei mezzi del trasporto pubblico delle linee nazionali e internazionale. Il 30 giugno dalle 6 alle 18 sarà replicato il divieto di transito in via Caduti di Nassirya: la strada sarà utilizzata dai mezzi dello smontaggio (che potranno anche parcheggiare nella corsia di destra della carreggiata), dai mezzi di soccorso, dai mezzi di trasposto pubblico urbano ed extraurbano, dai taxi e dagli Ncc. Sempre il 30 giugno, dalle 15 alle 18, previsto nuovamente il divieto di transito in viale Strozzi sul lato di piazzale Montelungo (dal sottopasso Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli): potranno ranno circolare solo i mezzi di soccorso e polizia, veicoli interessati alla manifestazione, i mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, i taxi e gli Ncc.