Pistoia Blues Festival... EDITORS + THE CULT

Si arricchisce di un altro grande spettacolo la 38esima edizione del Pistoia Blues Festival che vedrà il prossimo 6 luglio 2017 dalle 21:00 Editors e TheCult condividere il palco di Piazza Duomo come coprotagonisti per un doppio show completo.

Gli Editors proseguono il loro lungo tour dopo la pubblicazione del quinto album “In Dream” (2015) mentre la band ha annunciato di essere in procinto di registrare il nuovo album di inediti. Il gruppo guidato dal frontman Tom Smith è reduce dall’esibizione al concertone del 1° Maggio a Roma, prima tappa di una lunga serie di concerti nei più grandi festival internazionali.

La storica band dei The Cult guidata da Ian Astbury e Billy Duffy calcherà per la prima volta il palco del Pistoia Blues per presentare in concerto i brani del loro decimo album “Hidden City” uscito l’anno scorso. Con questo album la band inglese è tornata a mietere consensi dopo i fasti degli anni ottanta e novanta con i singoli “She sells Sanctuary”, “Rain” o “Fire Woman”.

Editors e The Cult, due band britanniche con una matrice comune nella new wave e nel rock più mainstream: a Pistoia, in un abbinamento unico, si esibiranno entrambi con il loro show completo. Saranno annunciati in seguito due "special guest" d’eccezione.

I biglietti per il concerto di Editors e The Cult del 6 luglio saranno in vendita da domani 3 maggio ore 10:00 su www.ticketone.it, www.boxofficetoscana.it con prezzi a partire da 37€ +dp.

Info: www.pistoiablues.com | facebook.com/pistoiablues | twitter.com/pistoia_blues.