Pisa: un sistema anti-cecchino realizzato da IDS Ingegneria dei sistemi

Vivere con i robot: il 9 ottobre giornata di studio organizzata dal Center for Generative Communication dell’Ateneo fiorentino

Come sarà vivere con i robot? E’ la domanda attorno alla quale ruota la giornata di studio “Living with machines. Sociopolitical impact of a trans-disciplinary design for robot” in programma lunedì 9 ottobre nel plesso didattico di via Laura, 48 (ore 9). L’iniziativa è organizzata dal Center for Generative Communication del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze, coordinato da Luca Toschi. Obiettivo della giornata di studio, riunire intorno allo stesso tavolo ricercatori ed esperti afferenti a diverse discipline provenienti dalle principali Università italiane che si occupano di robotica, per riflettere sull’impatto sociale dei robot, sull’immaginario che vi ruota intorno e su come la nostra vita cambierà quando queste macchine faranno parte della quotidianità. All’iniziativa parteciperà, tra gli altri, Donald Norman, direttore del Design Lab dell’Università di California a San Diego, co-fondatore del Nielsen Norman Group ed ex vicepresidente del gruppo di ricerca sulle tecnologie avanzate di Apple, uno dei massimi esponenti mondiali di design, ergonomia e scienze cognitive. Oltre a Norman, saranno presenti autorevoli esperti nel campo della robotica, che nei settori dell’ingegneria, della sociologia, della psicologia, del diritto, del design e del mondo della scuola stanno dando il proprio contributo allo studio e alla progettazione dei robot di oggi e di domani.

IDS Ingegneria dei Sistemi S.p.A. ha realizzato un sistema radar anti-cecchino capace di rispondere alle nuove esigenze di pubblica sicurezza e contrasto al terrorismo come, ad esempio, quelle che si sono manifestate nei tragici fatti di Las Vegas lo scorso 2 ottobre. Già validato in diverse attività con le Forze armate, l’HFL-CS Hostile Fire Locator - Counter Sniper IDS è un sistema integrato basato su tecnologia radar che consente il rilevamento automatico del fuoco ostile per armi che vanno dal piccolo, al medio e grande calibro. Il sistema HFL-CS è progettato per calcolare la traiettoria di uno o più proiettili, in una frazione di secondo, e individuarne il punto di origine, già al primo colpo anche in presenza di armi con dispositivi di silenziamento. La forza del sistema anti-cecchino IDS è quella di utilizzare la soluzione radar, ovviando così alle limitazioni e problematiche intrinseche delle tecnologie basate sul rilevamento acustico. La caratteristica unica di HFL-CS offre dunque il vantaggio di poter operare in ambienti urbani anche con rumore di fondo elevato o con acustica riecheggiante, di giorno e di notte e in condizioni meteo avverse. La piattaforma HFL-CS può essere integrata con un sistema di camere elettro-ottiche, infrarosso e termiche per una validazione anche visiva della minaccia e del punto di fuoco ostile. Inoltre l’anti-cecchino IDS, proprio per la sua natura modulare, può essere configurato per fornire sicurezza e protezione su una postazione fissa o, in caso di necessità, installato su veicoli per un impiego mobile.

“Interamente realizzato con tecnologia IDS l’Hostile Fire Locator - Counter Sniper è la massima espressione degli oltre 37 anni di ricerca italiana – commenta Giovanni Bardelli, presidente di IDS Ingegneria Dei Sistemi -; sviluppato inizialmente per un impiego militare, l’HFL-CS ha oggi dimostrato di essere una soluzione ideale per garantire la pubblica sicurezza in tutti i contesti, urbani e non, sia in Italia che nel mondo”.