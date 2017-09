Pisa: incidente stradale sulla "SS.439" Sarzanese

Nei giorni scorsi incendio ad un autoarticolato sull'A11

I Vigili del fuoco del Comando, poco prima delle 08.00, sono intervenuti sulla "SS.439" Sarzanese Valdera a La Bandita. all'altezza del km. 99 per un incidente stradale. Per cause, ancora, in corso di accertamento un'autovettura condotta da un giovane di 33 anni di Terricciola, ha sbandato uscendo fuori strada. Il conducente rimasto ferito, è stato estratto dalla squadra degli operatori giunti sul posto e consegnato al personale sanitario del 118 che tramite l'elisoccorso l'ha trasferito all'ospedale di Cisanello in codice rosso.

Nei giorni scorsi, ancora i Vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada "A.11" al Km. 64 carreggiata verso Firenze, per l'incendio del semirimorchio di un mezzo pesante che stava trasportando bobine di carta. Sul posto sono giunti, anche, rinforzi dal Comando di Pistoia. L'autostrada é stata, temporaneamente, chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Lucca est e Capannori.