Pirati della strada a Firenze: patente, assicurazione, revisione, tutto superfluo

Senza assicurazione e senza revisione compie una manovra vietata

Davanti a due motociclisti della Municipale non svolta a destra come imposto dalla segnaletica ma procede a dritto, in una direzione vietata.

Gli agenti scoprono che l’auto, intestata ad una terza persona, era senza assicurazione e con la revisione scaduta. Per il conducente sono scattati quasi 3000 euro di verbali e l’auto è stata posta sotto sequestro ai fini della confisca.

Per saltare la fila ed accompagnare all’asilo la figlia una donna è salita con lo scooter sul marciapiede, ma alla fine della strada c’era una pattuglia in borghese della Polizia Municipale che l’ha fermata scoprendo che non aveva la patente.

Poco prima delle 10 un’auto che precedeva due motociclisti della Municipale e che transitava nel controviale Strozzi, all’altezza di via Ridolfi, non ha svoltato a destra come imposto dalla segnaletica ma ha proseguito a dritto in direzione del viale Lavagnini. Gli agenti hanno prontamente fermato l’auto ma il conducente, un ventiquattrenne di nazionalità albanese, non aveva con sé solo il passaporto.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto, intestata ad un suo connazionale residente a Greve in Chianti, era senza assicurazione dal 2015 e con la revisione scaduta. Per il giovane automobilista sono quindi fioccati quasi 3000 euro di multe: 41 euro per la manovra vietata, altrettanti perché non aveva con se la patente di guida (ha dichiarato infatti di possederne una albanese ma di averla lasciata a casa), 169 euro per la revisione scaduta, 849 per la mancanza di assicurazione ed ulteriori 1835 euro perché si è rifiutato di custodire a sue spese l’auto sequestrata (sanzione accessoria perché scoperta da RCA).

A questo punto il ventiquattrenne ha 5 giorni di tempo per presentare la propria patente agli uffici della Municipale altrimenti per lui scatterà un’ulteriore sanzione da 5.000 euro per la guida senza titolo oltre all’incauto affidamento per il proprietario (verbale da 389 euro).

Sempre questa mattina due agenti dell’autoreparto, impegnati in un servizio mirato ai fini della sicurezza stradale, stavano operando nella zona di Piazza Gaddi in abiti borghesi.

Intorno alle 9.00 hanno fermato uno scooter che aveva percorso tutta la via Ponte Sospeso viaggiando sul marciapiede. Alla guida una donna fiorentina che stava accompagnando all’asilo la figlia. Per lei non è scattato soltanto un verbale da 41 euro per il transito sul marciapiede, ma anche uno da 5.000 euro perché è risultata senza patente. Lo scooter è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.



Intanto in piazza della Signoria la polizia Municipale ha trovato un quadriciclo elettrico che portava in giro turisti pur non essendo autorizzato. A fare il controllo sono stati due agenti insieme al commissario responsabile di via delle Terme. Hanno visto passare il mezzo diretto in via Calzaiuoli con a bordo due donne straniere ed hanno chiesto al conducente, un sessantenne fiorentino, di esibire i documenti.

L’uomo si è però limitato a mostrare agli agenti soltanto un documento elettronico contenuto nel proprio cellulare. A suo dire quella sarebbe stata la prenotazione del servizio che le turiste avrebbero compilato online la mattina stessa direttamente dalla loro stanza d’albergo.

L’uomo, essendo sprovvisto del certificato di abilitazione obbligatorio, non è quindi un conducente professionale, ed è per questo che gli è stato contestato un verbale da 400 euro oltre al fermo amministrativo del veicolo da 2 a 8 mesi (sarà il Prefetto a stabilirlo).

Inoltre, visto che il caddy non può essere adibito a noleggio con conducente, la Municipale ha contestato al conducente anche un’ulteriore sanzione da 169 euro. In più, considerato che si trovava in Piazza Signoria, anche 81 euro per il transito in area pedonale.

Le due turiste, convinte di ricevere un tour “regolare”, avevano già corrisposto al conducente i 20 euro pattuiti; somma questa che l’uomo a quel punto ha dovuto immediatamente restituire davanti agli occhi della Municipale.