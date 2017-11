Pioggia: domani allerta gialla

Interessati, da mezzanotte alle 14, i corsi d'acqua secondari: Ema, Mugnone e Terzolle

Allerta gialla, domani, per rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta scatterà a mezzanotte di martedì 7 novembre e si concluderà alle 14.

Ieri un fulmine è caduto sul campanile della Chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni, nel territorio comunale di Cavriglia. Sugli impianti Enel non si sono verificati disservizi, se non un brevissimo scatto di linea per l’attivazione delle protezioni. Un tecnico di e-distribuzione è intervenuto per verificare che gli impianti elettrici funzionassero regolarmente.