​Pioggia, domani allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico

Interessati Ema, Mugnone e Terzolle

Pioggia, domani allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulicoInteressati Ema, Mugnone e Terzolle. Declassata di un livello quella di oggi per il vento

Declassata a gialla l'allerta per vento forte che interesserà Firenze fino alla mezzanotte. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda, oltre il nostro Comune, anche quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Domani, invece, è previsto codice giallo per rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (Ema, Mugnone e Terzolle). L'allerta scatterà alle 6 di martedì 12 dicembre e si concluderà, 18 ore dopo, alla mezzanotte di mercoledì.



Previsioni meteo fino alle 24 di domani (http://www.cfr.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=71):

un'ampia e profonda area depressionaria tra la Francia e il Mediterraneo centro-occidentale richiama un intenso flusso meridionale, mite e molto umido lungo le coste tirreniche, portando piogge più persistenti sul nord-ovest della Toscana. Domani, la depressione avanzerà verso l'Europa orientale con il fronte freddo che transiterà sulla nostra penisola, portando piogge e rovesci su gran parte della regione.

PIOGGIA: nel corso della giornata odierna, Martedì, precipitazioni persistenti sui rilievi di Lunigiana, Garfagnana, appennino pistoiese, in parte anche quello pratese e fiorentino. Le precipitazioni, generalmente di moderata intensità, tenderanno ad intensificare dal pomeriggio, con possibili rovesci temporaleschi sulla Lunigiana e Garfagnana; in pianura le piogge saranno più deboli e intermittenti. Nel corso della notte le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o localmente di temporale, tenderanno gradualmente a trasferirsi al resto della regione, attenuandosi sul nord-ovest. Lunedì: cumulati medi 40-60 mm su Lunigiana, Garfagnana e Apuane con massimi fino a 150 mm o localmente superiori sulla Lunigiana. Medi attorno a 20-30 mm sull'Appennino pistoiese con massimi fino a 60-70 mm. Cumulati medi non significativi altrove, con massimi fino a 20-30 mm sulle restanti zone dell'Appennino settentrionale. Intensità orarie generalmente attorno a 10-15 mm/h, temporaneamente e localmente fino a 20-25 mm/h, in particolare sulla Lunigiana.

Cumulati attesi per domani, martedì: medi di 20-30 possibili su tutta le zone interne con massimi di 40-50 mm, puntualmente fino a 60-70 mm sui rilievi appenninici. Medi attorno a 10 mm sulle zone costiere e massimi fino a 20-30 mm.

TEMPORALI: Dalla sera di oggi, lunedì, possibilità di temporali sul nord-ovest (Lunigiana, Garfagnana e Apuane). Nel corso della notte e la mattinata di domani possibilità di temporali sparsi sul centro-nord, dal pomeriggio su quelle meridionali.

VENTO: Oggi, lunedì, forti venti meridionali con raffiche anche oltre i 100 km/h sui crinali appenninici, localmente anche in prossimità della costa centro-meridionale; fino a 80-100 km/h sulle Colline Metallifere, sull'Amiata e sui versanti sottovento ai rilievi appenninici. Si prevedono raffiche massime fino a 50-60 km/h a quote di pianura (0-200 metri) e fino a 70-80 km/h nelle zone collinari (300-600 metri). Attenuazione dei venti a partire dalle prime ore di domani, martedì, quando è prevista la rotazione dei venti a Libeccio; raffiche fino a 60 km/h in Appennino e Arcipelago.

Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP29842

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-vento

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico