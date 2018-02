​Piogge e temporali su tutta la Toscana

Allerta per rischio idrogeologico per Ema, Mugnone e Terzolle. Un intenso week end invece sulla neve dell'Appennino

Previsto un marcato peggioramento delle condizioni meteo da stasera su tutta la Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la regione per rischio idrogeologico valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani, venerdì 2 febbraio. In particolare, nella giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse con possibilità di temporali sulle province meridionali tra il tardo pomeriggio e la sera.

Allerta gialla domani, in conseguenza di pioggia e temporali, per rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta scatterà a mezzanotte di martedì 2 febbraio e si concluderà alla mezzanotte di mercoledì 3 febbraio.

Una buona occasione invece per trascorrere un week end all’aria aperta, divertendosi sulla neve all'insegna dello sport: torna il 10 e l'11 febbraio il Trofeo Fiorenzo Fratini, gara di sci e solidarietà organizzata dall'Associazione Fiorenzo Fratini in Val di Luce (Abetone - Pt). Dal 2002 l’Associazione si adopera infatti per raccogliere fondi a favore di importanti realtà dell’associazionismo e del volontariato operanti nel territorio italiano e internazionale. Anche per il 2018 sono stati individuati importanti obiettivi nel settore dell’assistenza ai malati, della ricerca, dei ragazzi malati e diversamente abili. Domenica 11 Febbraio (ore 9.30) sarà la volta della tradizionale Gara di sci che contribuirà al sostegno dei progetti dell’Associazione Fratini. Giunto alla XV edizione il Trofeo Fiorenzo Fratini sarà organizzato dallo S.C. Fiokki di Neve e vedrà gareggiare tutte le categorie, con un coinvolgimento particolare di quelle giovanili e la presenza in pista di atleti diversamente abili (sci seduto). Sarà quindi una grande festa sulla neve, aperta a tutti, che si concluderà in piazza con le premiazioni dei vincitori e l’estrazione della ricca lotteria di beneficenza.