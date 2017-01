Piazza Tasso, il caso: spunta un parcheggio a sorpresa

L'assessore Perra anticipa la conferenza: “Ho richiesto un controllo agli uffici dell’edilizia”

Il capogruppo di Firenze riparte a sinistra, Tommaso Grassi annuncia che terrà una conferenza stampa dal titolo "Al posto dell'orto millenario un parcheggio privato per l'albergo" alla quale saranno presenti, oltre al capogruppo di opposizione, i cittadini dell'Oltrarno. Appuntamento alle 12 del 21 gennaio, in piazza.

"Si tratta di una segnalazione fatta dai cittadini oramai da parecchio tempo ed alla quale nessuno ha sino ad ora risposto" spiega Grassi raggiunto da Nove da Firenze.

L'Oltrarno, noto quartiere del centro storico di Firenze, è vissuto e presidiato da una cittadinanza molto attiva che difficilmente si lascia sfuggire anomalie che si presentano tra le piazze storiche quali Santo Spirito, Carmine o San Frediano ed appunto piazza Tasso.



Passano pochi minuti e Palazzo Vecchio emette un comunicato nel quale l'Assessore Lorenzo Perra risponde a Grassi anticipando tutti: “Ho richiesto agli uffici dell’edilizia un controllo per verificare la conformità dell’intervento realizzato in piazza Tasso”.

L'assessore all’Urbanistica aggiunge che questo avverrà "a seguito della segnalazione da parte di un cittadino e dell’interrogazione in Consiglio comunale del capogruppo di Firenze riparte a sinistra Tommaso Grassi"



Perra spiega che: "Il progetto proposto con la richiesta di parere preventivo non comprendeva la realizzazione di un parcheggio, né le modifiche alle sistemazioni esterne delle corti, poi inserite nella richiesta di autorizzazione paesaggistica successiva. Fermo restando la competenza della Soprintendenza in merito alla vigilanza sui Beni culturali, è in programma un sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi e la rispondenza ai progetti presentati".