Piazza Signoria, imbrattata opera contemporanea

L’uomo è stato colto in flagrante da una coppia di agenti

Con una bomboletta spray di vernice arancione ha imbrattato l’opera di Urs Fischer in piazza Signoria, ma è stato colto sul fatto dalla Polizia Municipale e per l’uomo è scattata la denuncia. Il fatto è avvenuto stamani intorno alle 8.

Una coppia di agenti del distaccamento centrale stava transitando in piazza Signoria sugli scooter di servizio quando hanno notato una persona ai piedi della grande statua. Avvicinandosi hanno visto che aveva una bomboletta spray con cui aveva appena imbrattato l’opera disegnando un ovale (dimensioni 140 per 80 centimetri) con la vernice arancione. Gli agenti lo hanno quindi fermato e accompagnato al distaccamento di via delle Terme. Dai controlli è emerso che si tratta di un cittadino ceco, da tempo residente a Firenze: V.P. era già salito agli onori della cronaca quando nel 2015 si denudò per protesta in piazza Signoria ricavandone una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo non ha mostrato nessun pentimento per l’impresa. Al contrario agli agenti ha sottolineato la soddisfazione per il gesto, considerato una provocazione d’artista. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento e deturpamento. Immediatamente avvisati gli organizzatori dell’esposizione