Torna in piazza Ognissanti la ‘Cena sotto le stelle’ a sostegno dei malati di tumore. L’evento, in programma giovedì 6 luglio, è organizzato per il terzo anno consecutivo dall’associazione Tumori Toscana Att e dall’associazione Borgognissanti presieduta da Fabrizio Carabba, con il patrocino di Comune di Firenze e Regione Toscana.



La serata sarà presentata da Andrea Vignolini e Letizia Dei, mentre il LessJazz Quartet eseguirà i più celebri capolavori della musica americana in stile jazz e swing. Per la partecipazione alla serata è prevista un'offerta di 30 euro a sostegno del servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite.

“Un evento benefico che per il terzo anno consecutivo mette al centro la solidarietà e il sostegno all’associazione Tumori Toscana, ai malati oncologici e alle loro famiglie – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re – Un appuntamento che ancora una volta inorgoglisce questa Amministrazione, realizzato grazie all’associazione Borgognissanti e al suo presidente Fabrizio Carabba, con i commercianti e i residenti del quartiere”.

L’evento si avvale del contributo di Conad, Consorzio Vino Chianti, Enrico Coveri, Eurosicurezza, G&G Ricevimenti, Garden Le Lune, Gelateria Baroncini, Gianni Ugolini Photographer, Jdevents, Savitransport, The Westin Excelsior Florence. Si ringraziano per la collaborazione Allegri, Angela Caputi Giuggiù, Asmana Wellness World, BiancoSporco.com, Brandimarte, Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop, Dalila Chessa, Dandelion Firenze, Don Fefé, Fishing Lab alle Murate, Il Grande Museo del Duomo, L’Atelier dei Desideri, L’Oca Bonda, Le Telerie Toscane, Scuola del Cuoio Firenze. L’appuntamento è giovedì 6 luglio alle 20.30 in piazza Ognissanti. Per info: tel 3356586211, paola.neri@associazionetumoritoscana.it.