Perugia vs Empoli 2 - 4. L'Empoli chiude il girone di andata con una vittoria in trasferta.

L'Empoli chiude il girone di andata al terzo posto.

In avvio di gara l'Empoli si mostra subito propositivo con Di Lorenzo che spedisce in area un cross basso che Monaco allontana sul primo palo. Al 6' minuto Volta blocca Caputo. Al 10' l'Empoli passa in vantaggio con Donnarumma che riceve la sponda arretrata di Caputo dall'area di rigore riuscendo a sistemarsi la palla per effettuare un tiro di mancino dal limite su cui Nocchi non può fare niente consentendo all' Empoli di andare in vantaggio.

Il Perugia prova a reagire con Brighi che arriva di corsa per battere a rete il traversone di Paiac dalla sinistra. Gli risponde Krunic con un tracciante basso cui fa velo Caputo ma dietro non trova nessuno tanto che Zanon spedisce dietro per Nocchi. Al 19' il Perugia reclama un rigore per un pasticcio di Provedel che esce fuori area in anticipo su Cerri ma gli rinvia addosso. La palla rischia di diventare buona per la punta che però cade sul contatto con il portiere. Tutto regolare per l'arbitro Marinelli. Passa appena un minuto ed arriva il pari per il Perugia. Tutto nasce da una sponda perfetta di Cerri, che lancia Terrani in campo aperto, che subisce un brutto fallo da Veselj ma da dietro le quinte arriva Di Carmine, libero di colpire a porta vuota. Marinelli intanto ammonisce Veselj. Il pari tra le due squadre dura poco tanto che al 22' Caputo si insinua tra uno scambio tra Pasqual e Zajc , il più veloce di tutti. Empoli di nuovo in vantaggio

Il Perugia ci crede, ma non è esente da rischi. Al 30 ' una ghiotta occasione per i biancorossi con Bonaiuto che scappa a Di Lorenzo in tunnel, arriva in area di rigore e di destro calcia in corsa, di piatto ma largo di poco. Al 37' arriva la terza rete dell'Empoli. Caputo trova scoperta la difesa umbra innescando Krunic che riesce ad avanzare indisturbato ed a servire lo stesso Donnarumma che facilmente mette a segno un facile tap-in. Il Perugia continua a crederci: Terrani, dalla destra, riesce a servire Brighi che lavora bene sulla linea di fondo appoggiando su Bonaiuto il cui tiro viene respinto da Simic con il proprio stinco.

Finale primo tempo: Perugia 1 - Empoli 3

Al rientro in campo Breda fa entrare Colombatto e Dossena, lasciando negli spogliatoi Zanon e Bianco. Il Perugia si mostra subito pericoloso e nasce tutto da una respinta corta sul destro di Bonaiuto, che viene murato ma l'azione prosegue con Pajc che offre a Di Carmine una nuova chance facendo partire un mancino, molto angolato, che Provedel respinge di nuovo. Al 57' arriva la quarta rete dell'Empoli, a dire il vero un autogol del Perugia, grazie ad un grandissimo numero di Caputo che, facendo passare la sfera sotto le gambe di Dossena ed innescando Donnarumma sul lato sinistro, sollecita l'intervento di Volta che maldestramente spedisce la sfera alle spalle di Nocchi. I bianco rossi non si danno per vinti rispondendo subito con il gol Di Carmine che beffa Pasqual per il tap-in aereo ravvicinatissimo. Breda effettua l'ultima sostituzione facendo subentrare Belmonte a Pajc , mentre Andreazzoli effettua la prima sostituzione inserrendo Romagnoli al posto di Donnarumma, passando al 3-5-1-1.

Appena entrato Romagnoli viene subito ammonito per aver atterrato Cerri che gli era sfuggito in dribbling, poi anche Simic ha la stessa sorte. In compenso Bennacer prova un tiro da fuori, un mancino molto potente tanto che la palla termina di poco lata sulla traversa della porta di Nocchi. Ci prova anche Krunic che avanza liberissimo, fermato da Colombatto che viene ammonito. l'Empoli ancora vicino al gol con Caputo che. sugli sviluppi di una punizione battuta da Pasqual, manda la palla a sbattere sul secondo palo. Anfdreazzoli fa subentrare Lollo al posto di Zajc per rendere ancora più sicura la sua difesa. Nel finale un'opportunità per Pasqual che arriva sul cross, molto profondo, di Di Lorenzo, la cui conclusione viene ribattuta da Dossena.In finale di gara arriva l'ultimo cambio per l'Empoli, dentro Ninkovic per Bennacer.

Risultato finale: Perugia 2 - Empoli 4.