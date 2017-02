Pericolo a Santa Maria Novella: la sicurezza dimentica i pedoni

L'Amministrazione ha predisposto le transenne senza verificare che vi fosse o meno la segnaletica orizzontale?

Auto private, scooter e mezzi del trasporto locale sfiorano i pedoni che attraversano a proprio rischio e pericolo.

Il percorso segnato dalle transenne invita ad attraversare la strada, ma non ci sono le strisce pedonali.



Davanti alla Stazione centrale di Firenze sono state predisposte numerose transenne per indicare ai pedoni i transiti definiti "in sicurezza", questo si è reso necessario per evitare la pavimentazione scivolosa a causa del ristagno del guano causato dalla presenza degli uccelli sulle alberature.



I numerosi passanti provenienti dalla Stazione, una volta entrati sulla piazzola spartitraffico (che un tempo ospitava la Pensilina di Toraldo di Francia, poi rimossa) sono circondati dalle transenne e l'unico modo per accedere sul marciapiede opposto, lato via Nazionale, è attraversare la strada seguendo il percorso segnato dai cartelli di pericolo.

Allo stesso modo chi proviene da via Nazionale intravede proprio tra quelle transenne l'unico punto di accessibilità alla Stazione.



Peccato che il pericolo sia proprio l'attraversamento della strada nel tratto privo di strisce pedonali.