Peperoncino day: la sesta edizione a Villa Borbone a Viareggio

Sabato 5 agosto degustazione alle porte di Firenze. Protagonista Mr. Pic - Azienda agricola Carmazzi di Torre del Lago Puccini

FIRENZE – La sesta edizione del Peperoncino day è in programma i prossimi 19 e 20 agosto a Villa Borbone, a Viareggio (LU). Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cultura e coltura di questo frutto, organizzato dall'Azienda Carmazzi di Torre del Lago Puccini (LU) in collaborazione con il Comune di Viareggio e patrocinata, tra gli altri, anche dalla Regione Toscana. La sesta edizione del Peperoncino day propone un ricco programma di eventi, appuntamenti gastronomici, seminari, esposizioni. Sul sito dedicato all'iniziativa tutte le informazioni.

Chi è in viaggio sabato 5 agosto non deve perdere l’occasione per una sosta “piccante” nell’area di servizio Chef Express di Arno Ovest (A1, non lontano da Firenze Sud) dove è prevista la degustazione dei prodotti piccanti Mr. Pic, brand dell’azienda agricola Carmazzi, ormai da anni sinonimo di eccellenza quando si parla di coltivazione di peperoncino e innovazione in ambito agricolo. Questi prodotti del territorio sono resi disponibili per i viaggiatori grazie all’accordo tra Chef Express e Filiera Agricola Italiana spa, società commerciale di Coldiretti, per valorizzare i prodotti tipici del territorio. Mr. Pic è il fiore all'occhiello dell'azienda agricola Carmazzi, importante realtà del settore florovivaistico toscano con un secolo di storia e che da oltre 30 anni coltiva peperoncino, e comprende una linea di prodotti piccanti realizzati con frutti biologici e certificati, tracciabili dal seme alla raccolta. Grazie all'ampiezza della “Collezione Massimo Biagi”, coltivata nelle serre dell’azienda, che annovera oltre 1200 varietà di piante, alle migliorie apportate nel tempo alle tecniche di produzione, ai continui investimenti in analisi e ricerche, e alle prestigiose collaborazioni tra cui spiccano quella con l'Accademia Nazionale del Peperoncino e con l’Università di Pisa, il brand Mr. Pic vanta oggi un'immagine eccellente a livello nazionale ed internazionale. “Buoni&Vicini: eccellenze gastronomiche del territorio” è il corner dedicato in tutti gli Chef Store nelle aree di servizio Chef Express: “grazie all’accordo con Filiera Agricola Italiana Spa vengono offerti ai viaggiatori prodotti di alta qualità garantiti dal marchio Fdai-Firmato dagli Agricoltori Italiani – dice Tulio Marcelli, Presidente di Coldiretti Toscana-. I prodotti sono selezionati da Filiera Agricola Italiana spa tra i produttori di Campagna Amica, realtà del Sistema Coldiretti che raggruppa i produttori agricoli dalla forte “impronta” artigianale ed espressivi delle tipicità dei territori”.