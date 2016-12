Pendolari in Toscana: nuovi treni tra Firenze, Arezzo e Chiusi

Autorizzati a circolare sulla Direttissima, a beneficio in particolare dei pendolari del Valdarno e dell’Aretino

Tre nuovi treni Vivalto da oggi ammodernano e potenziano la flotta regionale toscana di Trenitalia. A questi se ne aggiungerà un quarto ad inizio 2017.

I nuovi Vivalto, in servizio sulla linea Pistoia - Firenze – Arezzo, sono autorizzati a viaggiare anche in Direttissima, tra Firenze, Arezzo e Chiusi, in entrambi i sensi di marcia. A beneficio, quindi, in particolare, dei pendolari del Valdarno e dell’Aretino.

La cerimonia di consegna dei tre nuovi treni, acquistati grazie al flusso finanziario generato dal Contratto di Servizio in vigore fra Trenitalia e Regione Toscana, è avvenuta stamani a Firenze Santa Maria Novella alla presenza dell’assessore Regionale ai Trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, e del direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, Orazio Iacono.

I nuovi treni, in servizio da oggi pomeriggio, circoleranno sulle linee Pistoia – Firenze – Montevarchi - Chiusi. Inizialmente effettueranno i collegamenti in Direttissima; Regionale 3171 Firenze SMN 13.55 – Arezzo e Regionale 11805 Pistoia 16.52 - Firenze Rifredi e Campo Marte - Valdarno – Arezzo. Tra poche settimane il servizio sarà esteso anche al Regionale 3175 Firenze SMN 19.50 – Arezzo – Chiusi.

Con l’arrivo di questi nuovi mezzi, salgono a 37 i treni Vivalto presenti in Toscana.

Ognuno dei Vivalto, nella composizione presentata oggi, offre 720 posti a sedere distribuiti su 6 vetture, prodotte nelle officine di Hitachi Rail.

Le carrozze a due piani hanno comode poltrone con poggiatesta, braccioli, tavolini ribaltabili, prese elettriche da 220 volt in ogni seduta, appendiabiti, bagagliere, maniglie e corrimano per i passeggeri in piedi.

La vettura semipilota è dotata di un ambiente per passeggeri disabili e dispone anche di una zona multifunzionale per il trasporto biciclette e bagagli ingombranti.

La tecnologia di bordo permette un’attenta integrazione di tutti i sistemi d’informazione (annunci sonori, monitor e segnaletica), mappe tattili nelle toilette e pulsantiere in “Braille” per i passeggeri non vedenti, 8 monitor a cristalli liquidi per ogni vettura (5 nella semipilota), un sistema di videosorveglianza e un pulsante di allarme dotato di citofono per comunicare con il personale di bordo.

Inoltre, sul treno è presente il nuovo bagno, evoluzione delle precedenti toilette per disabili, che garantisce una maggiore stabilità della carrozzina – ottenuta attraverso la realizzazione di una nicchia in vetroresina per l’alloggiamento delle ruote - e un migliore sostegno alla persona – grazie all’ottimizzazione degli spazi, al riposizionamento di alcuni accessori e all’applicazione di mancorrenti fissi e ribaltabili.