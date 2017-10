Pendolari: in arrivo due nuovi treni

Sulla linea Firenze-Pisa

FIRENZE- Due nuovi treni in arrivo sulla tratta Firenze-Pisa, uno con partenza da Firenze alle 9.38 e l'altro con partenza da Pisa alle ore 10.01. I nuovi servizi, che fermeranno in tutte le stazioni della tratta, saranno introdotti con il cambio orario di dicembre nella programmazione ferroviaria regionale ed andranno a coprire due "buchi" nel sistema di partenze cadenzate del Memorario.

"Abbiamo ascoltato le richieste in arrivo dal territorio - ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - in particolare quelle dei lavoratori del Polo tecnologico di Navacchio e quelle dei residenti a Montelupo, che chiedevano un potenziamento dei collegamenti ferroviari 'lenti', cioè di quelli che effettuano tutte le fermate intermedie e non sostano solo nelle stazioni principali". "La linea Firenze-Pisa - ha aggiunto Ceccarelli - è la più frequentata tra le linee regionali toscane. Ma anche laddove i servizi sono molto frequenti facciamo quanto possibile per dare risposta alle richieste dei cittadini, coerentemente con la scelta di privilegiare il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma".