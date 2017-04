​Pendolari, ad agosto interruzione traffico tra Pistoia e Montecatini Terme

Per lavori connessi al raddoppio della linea tra Pistoia e Lucca

Tra il 5 agosto e il 3 settembre il traffico lungo la linea ferroviaria Firenze-Viareggio verrà interrotto tra le stazioni di Pistoia e Montecatini Terme per lavori connessi al raddoppio della linea tra Pistoia e Lucca. L'interruzione, già prevista nella programmazione degli interventi per il raddoppio, è stata oggetto di un incontro che si è svolto oggi in Regione tra l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli e tutti i sindaci dei Comuni toccati dalla linea ferroviaria interessata. I Comuni sono stati coinvolti in vista della programmazione del servizio sostitutivo, per lavorare ad una programmazione il più possibile condivisa e rispondente alle effettive necessità della popolazione.

E' opportuno ricordare che il servizio ferroviario resterà immutato nei tratti Firenze-Pistoia e Viareggio-Montecatini Terme.

Da Pistoia a Montecatini Terme, invece, la linea ferroviaria sarà interrotta e sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus. Il percorso di confronto e progettazione avviato oggi da Regione Toscana, Rfi, Trenitalia e amministrazioni locali servirà proprio per organizzare al meglio il servizio pubblico durante questa fase e limitare al massimo i disagi dell'utenza.

Informazioni di dettaglio all'utenza saranno fornite non appena definitivi i provvedimenti da assumere.