Pegaso per lo sport 2018: il vincitore il 5 aprile al Teatro della Compagnia

Parte da oggi il conto alla rovescia verso l'assegnazione del Pegaso per lo sport 2018,

E' il premio con il quale la Regione Toscana, dal 1996, celebra i migliori atleti e squadre che nella precedente stagione agonistica hanno ottenuto risultati prestigiosi dentro e fuori i confini nazionali e che si sono segnalati per etica sportiva e fair play. Oggi la presentazione della lista dei 12 finalisti che presto sarà ridotta a 3 e dalla quale sarà scelto lo sportivo toscano dell'anno che il prossimo 5 aprile riceverà il premio al Teatro della Compagnia a Firenze, nel corso di una cerimonia che si aprirà alle ore 16.

Questi i 12 finalisti proposti dal Gruppo giornalisti sportivi toscani Ussi in collaborazione con Coni e Cip, il Comitato paralimpico della Toscana: Martina Batini oro mondiale ed europeo nel fioretto a squadre, Axel Belig pluricampione di nuoto paralimpico grazie a 2 ori e 1 argento mondiali e ben 4 ori europei, Matteo Betti campione iridato nel fioretto paralimpico a squadre e vicecampione nella prova individuale, Yohanes Chiappinelli campione continentale under 23 nei 3000 siepi, Walter De Raffaele vincitore del tricolore della pallacanestro con la Reyer Venezia, Gabriele Detti oro e bronzo mondiale rispettivamente negli 800 e 400 stile libero di nuoto, Gabriele Rossetti iridato sia individuale che a squadre nel tiro a volo, Fabio Turchi campione internazionale silver dei massimi leggeri, Fiorentina Women's vincitrice di scudetto e Coppa Italia nel calcio femminile, Medicei Fir enze campioni italiani della Serie A di rugby, Le Mura Lucca campionesse italiane basket femminile e Emma Villas Siena detentrice della Coppa Italia A2 volley maschile.

Tra le risorse correlate è scaricabile il profilo dettagliato di ciascun concorrente.

Nel corso della cerimonia di premiazione verrà ricordato Davide Astori, il giocatore della Fiorentina recentemente scomparso, e verranno consegnati cinque riconoscimenti speciali: tre ad altrettanti atleti diversamente abili che, al di là dei risultati sportivi, hanno rappresentato al meglio la Toscana su "Lo sport che abbatte le barriere"; uno a una società sportiva che si è distinta da sempre nella lotta al doping; e uno ad un'altra società che si è anch'essa distinta per l'impegno sul versante dello "Sport e solidarietà".

Oggi, alla presentazione della rosa dei candidati, sono intervenuti l'assessore regionale allo sport Stefania Saccardi, il presidente del Coni Toscana Salvatore Sanzo, il presidente del Gruppo toscano giornalisti sportivi Ussi Franco Morabito e Lucio Nugnes in rappresentanza del Cip Toscana.

"Torna per la ventesima volta – ha spiegato Stefania Saccardi - la festa dello sport toscano. Quest'anno oltre a celebrare i risultati sportivi consegneremo un riconoscimento speciale alla memoria di Davide Astori e cinque premi speciali a realtà che si sono distinte nel campo sociale. Una scelta che è in linea con la nostra idea di sport che non è soltanto conseguimento di vittorie ma anche e soprattutto solidarietà, integrazione sociale e abbattimento di barriere".

"Un riconoscimento a tutto il movimento sportivo toscano – ha detto Salvatore Sanzo - che dimostra anno dopo anno tutta la propria vivacità e solidità, soprattutto per quanto riguarda lo sport di base. Un riconoscimento importante non solo per le tantissime vittorie ottenute nelle varie discipline ma per tutti i valori che esso incarna ed ispira. Lo sport toscano dimostra la propria vicinanza a tutte queste persone non solo in questa cerimonia di consegna di premi, ma nel corso di tutto l'anno".

"Il Pegaso festeggia quest'anno il ventesimo compleanno - ha detto Franco Morabito – e conferma il proprio ruolo di premio all'impegno profuso da tante famiglie, dirigenti e atleti. La rosa che abbiamo individuato rispecchia i tanti volti della nostra società ma soprattutto prova ad essere la più rappresentativa possibile di un movimento ricchissimo e che tutti gli anni raccoglie affermazioni di assoluto livello".