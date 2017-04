Pd: la macchina congressuale non si ferma neanche a pasqua

Il Comitato Regionale per Andrea Orlando chiede la convocazione di una Direzione Regionale

Con la conclusione della fase riservata agli iscritti, si apre la campagna elettorale per la scelta del segretario del Partito Democratico, che avverrà domenica 30 aprile attraverso Primarie aperte a tutti. Possono votare alle Primarie PD tutti i cittadini italiani che si riconoscono nella sua proposta politica. Per votare, è necessario presentarsi ai seggi che saranno allestititi dai circoli territoriali, portando con sé carta di identità e tessera elettorale. Chi non è iscritto al PD dovrà versare la quota di 2 euro a titolo di contributo. Possono votare comunque alle Primarie, ma a condizione di preregistrarsi sul sito www.primariepd2017.it:

i cittadini che il 30 aprile non si troveranno nella città di residenza; i giovani tra i 16 e i 18 anni; gli stranieri residenti.

"Nelle scorse ore è stata convocata, in via telematica, la Direzione Regionale del PD Toscana per ratificare e prorogare il commissariamento delle unioni comunali di Grosseto e Scansano.Una decisione che ci sorprende per i tempi e i metodi con i quali è stata presa. E' alquanto surrale che un Partito come il nostro affronti con metodo superficiale e sbrigativo vicende gravi come il Commisarimento delle proprie comunità, appaltando tutto al clic di pochi, senza che chi vota sia debitamente informato e aggiornato sulle scelte che sta per fare.La Direzione Regionale è l'organo politico più importante del PD, quello che detta linee e indirizzi, e non può certo essere svilito in questo modo.Da tempo, in Toscana, il Partito sta attraversando una crisi profonda, come certificato dai risultati impietosi conseguiti alle recenti amministrative. Le sconfitte degli scorsi anni sono lì a ricordarcelo: Livorno, Viareggio, Sesto Fiorentino, Montevarchi, Cascina, Arezzo, San Sepolcro, Anghiari, Orbetello, Grosseto.Ad una grave situazione come questa non si può pensare di rispondere rifuggendo i luoghi di discussione o convocando direzioni lampo in cui siamo chiamati semplicemente a dire Sì o NO.Per affrontare la crisi politica delle realtà più periferiche della Toscana è necessaria una presenza diversa da parte del PD e dei suoi dirigenti.Per questo motivo proponiamo che, nei prossimi giorni, venga convocata una riunione vera della Direzione Regionale, e che si tenga a Grosseto. In modo da affrontare le questioni più spinose e capire come rilanciare la nostra comunità lì dove abbiamo subito sconfitte e ferite profonde. Abbiamo bisogno di luoghi, di discussioni e di iniziativa politica per rilanciare il Partito Democratico.Lo abbiamo fondato, quasi 10 anni fa, perché fosse il Partito del Lavoro, dei Giovani e della Partecipazione.Non certo il luogo in cui pochi eletti ne decidono le sorti con un clic" Così i coordinatori toscani della mozione Andrea Orlando in merito all'ennesima convocazione telematica - vale a dire senza un vero e proprio appuntamento, ma solo una votazione via mail - della Direzione Regionale del Pd.

Il Comitato "Valdichiana per Matteo Renzi" ha in programma, per la zona di Cortona, numerose iniziative per far conoscere il programma dell'ex premier, tra cui martedì 18 aprile (ore 21.15) un incontro con il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana EUGENIO GIANI presso il Dopolavoro Ferroviario di Terontola.

Il comitato In cammino con Renzi ha organizzato per la prossima settimana due importanti appuntamenti: il primo si terrà mercoledì 19 aprile alle 21.00 a Certaldo, presso la saletta riunioni di via 2 giugno, parteciperanno l’onorevole Federico Gelli, responsabile sanità per il Pd nazionale, e Enrico Sostegni, consigliere regionale e segretario Pd Empolese Valdelsa. Tema dell’incontro “Prendersi cura della persona. La nuova legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza nelle cure”. Modererà l’incontro Giacomo Bertelli, Il Tirreno Empoli.

Giovedì 20 aprile alle ore 19, al Mercato Centrale Firenze, Achille Occhetto presenterà il libro "Pensieri di un ottuagenario". Una lezione di filosofia attraverso gli autori letti da Occhetto nel corso degli anni, dai presocratici ai contemporanei. L'autore tratta un tema che conosce da vicino, rileggendolo in chiave non accademica. I relatori della serata saranno il Prof. Giacomo Marramao, il direttore de L'Unità Sergio Staino e il presidente Mercato Centrale Umberto Montano. Achille Occhetto è nato a Torino nel 1936. Ha militato nella fgci e poi nel pci di cui è diventato segretario nel 1988. Con la svolta della Bolognina sciolse il Partito dando vita al Partito Democratico della Sinistra di cui è rimasto segretario sino al 1994. È stato più volte deputato nel Parlamento italiano e in quello europeo.

Sabato 22 aprile alle 20.00 al palazzetto dello sport di Castelfiorentino “Cena per Matteo Renzi” con Dario Nardella, sindaco di Firenze; Brenda Barnini, sindaco di Empoli eAlessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino. Per prenotazioni 366 6812563-366 3876766.

Domenica 23 aprile ore 10.30: incontro con il Segretario del PD Toscana DARIO PARRINI presso la Sala Civica di Camucia, mentre alle ore 21.00, incontro con il Sindaco di Pergine Valdarno SIMONA NERI e il Presidente dell'Assemblea Provinciale del PD ALBANO RICCI presso il Circolo ARCI di Montecchio del Loto