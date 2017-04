PD: il miglior risultato di Matteo Renzi in Toscana

Sabato 8 aprile l’onorevole Roberto Giachetti a Certaldo. A Castelfiorentino arriva la Saccardi

Da ieri abbiamo i dati ufficiali delIa prima fase del Congresso nazionale del Partito Democratico. Con oltre 6.600 circoli coinvolti e oltre 266.000 votanti, pari al 59% degli iscritti, al termine del congresso nazionale la mozione Renzi Martina ha ottenuto il 66,73% dei voti.

Nella federazione Empolese Valdelsa si sono svolti quaranta convenzioni di circolo. L’affluenza è stata del 57,18% pari a 1755 votanti, in aumento di sedici punti rispetto al 2013 (41,60%). I 1750 voti validi si sono così distribuiti: vince Matteo Renzi con l’80,80% pari a 1414 voti; nel 2013 il consenso a Renzi era al 68,60%. Andrea Orlando registra il 18,51% pari a 324 voti, mentre Michele Emiliano si ferma allo 0,69%(12 voti). La percentuale registrata da Renzi nell’Empolese Valdelsa è la più alta fra le federazioni toscane, mentre Emiliano riceve il minor numero di preferenze a livello regionale. Ci sono stati quattro circoli Botteghe(Fucecchio), Vitolini (Vinci), Fibbiana e Samminiatello. Orlando ha ottenuto il suo migliore risultato a Casenuove (Empoli) con il 53,85%.

A Montelupo Fiorentino Renzi ha fatto cappotto registrando il 100% dei voti. Nei tre Circoli -Samminiatello, Fibbiana, Montelupo Centro- Matteo Renzi ha avuto il miglio risultato nell'Empolese, in tutta la Regione Toscana e in assoluto in tutta Italia. Nei circoli con oltre 150 iscritti, il Circolo di Montelupo Centro è il miglior risultato di tutta la Toscana e d'Italia - Renzi 93,33% - Iscritti Votanti 80,6%.

Questo il commento di Nicola Danti, coordinatore regionale della mozione Renzi: «Siamo molto soddisfatti per i risultati della prima fase congressuale nella nostra regione. Quella di Matteo Renzi è una vittoria dalle proporzioni inaspettate: rispetto al congresso del 2013 guadagna circa 4.000 voti assoluti e 13 punti percentuali in più. La proposta Renzi-Martina si è affermata nettamente in tutte le province toscane e in tutte e 13 le federazioni (nel 2013 furono solo 9), anche in realtà dove non aveva sfondato quattro anni fa e in comuni storicamente “difficili”. Oggi in 9 federazioni superiamo il 65%. Ancora più importante il dato sulla partecipazione, che aumenta di oltre 10 punti percentuali dallo scorso congresso. Oggi dobbiamo prima di tutto ringraziare i nostri militanti che hanno permesso questo risultato straordinario. Adesso è il momento di portare questo grande entusiasmo fuori dai nostri circoli, in vista delle primarie aperte del 30 aprile. Per questo abbiamo costituito un coordinamento regionale formato da 9 membri che servirà per intensificare e dirigere al meglio il lavoro sui territori nelle prossime quattro settimane.»

Lunedì 10 alle ore 20 alla Casa del Popolo di Quinto Alto la cena a sostegno della Mozione Renzi-Martina con l'On. Dario Parrini, Segretario Regionale del PD. Parteciperanno anche l'On. David Ermini e la nostra Consigliera Regionale Monia Monni. "Si attesta sopra la media nazionale, regionale e di federazione il risultato straordinario di Sesto Fiorentino che ha visto un'affluenza pari a oltre il 70% degli iscritti e che ha visto prevalere la mozione Renzi-Martina con oltre l'80% dei voti -commenta Stefano Gennai, il coordinatore sestese della mozione Renzi- In queste settimane che ci separano dalle Primarie aperte di domenica 30 Aprile continueremo a raccontare le nostre idee per il futuro del Pd e del Paese. Per questo nella giornata di sabato saremo per le strade del centro di Sesto con il banchino." conclude Gennai.

Domani, giovedì 6 aprile, alle 21.30 a Castelfiorentino a parlare della mozione Renzi arriva Stefania Saccardi, assessore regionale al diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria, che parlerà delle politiche per la salute, i progetti e gli impegni per la Toscana e la Valdelsa. L’incontro si terrà al circolo “I Praticelli”.

Per Renzi anche Roberto Giachetti, vice presidente della Camera, che sarà a Certaldo sabato 8 aprile alle 18.00 presso la saletta II giugno. Insieme a lui saranno presenti l’onorevole Dario Parrini, la senatrice Laura Cantini e il segretario Pd Empoelse Valdelsa Enrico Sostegni. L’iniziativa è promossa dai comitati di Certaldo, Castelfiorentino, Gambassi Terme e Montaione.