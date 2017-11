Paura per San Niccolò: il Comune risponde "Nessun pericolo"

Sui Social un video relativo ad una presunta crepa strutturale mette in allarme i fiorentini

Il Comune di Firenze tranquillizza i fiorentini messi in allarme da un video circolato in rete.

La preoccupazione per una crepa presente sull'infrastruttura che collega piazza Ferrucci con l'area di piazza Piave - Beccaria.

"Nessun pericolo sul ponte San Niccolò. Non si tratta di crepa su elementi strutturali del ponte ma di screpolature superficiali su intonaco e asfalto frutto dei normali spostamenti del ponte dovuti principalmente alle dilatazioni termiche. Le screpolature sono presenti da molti mesi e non destano alcuna preoccupazione" spiega il Comune di Firenze ed il messaggio viene rilanciato sui social dall'Assessore all'Ambiente Alessia Bettini.



Il presidente del quartiere 1 Maurizio Sguanci commenta l'accaduto: "Ragazzi quante panzane siamo costretti a sentire. Il ponte San Niccolò gode ottima salute. Le crepe sono dovute all'azione dell'escursione termica sui punti di giuntura. Cosa che accade regolarmente su tutti i ponti costruiti in blocchi. Secondo me siamo al limite del procurato allarme".

Chiarimenti sono stati richiesti dal consigliere Tommaso Grassi durante il Consiglio comunale del lunedì. La consigliera del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, dopo aver avvisato di avere rivolto in Consiglio comunale una domanda di attualità sul caso aggiunge "Vi volevo avvisare che sta circolando un video che sta diffondendo il panico su una crepa presente sul ponte San Niccolò. Ho visto il video e le affermazioni sono quelle di una persona che non ha la minima preparazione su tecniche di costruzione. Potrebbe essere anche un giunto e la crepa dovuta alla normale dilatazione fra caldo e freddo. L'erba cresciuta dentro la crepa dimostra che è lì da molto tempo. Quindi moderiamo i termini e prima di fare affermazioni senza fondamento sarà meglio verificare".