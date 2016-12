Paura a Gavinana, fa credere ai passanti di essere armato

Il giovane era sottoposto a provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Firenze

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso la Coop di via Erbosa dopo la segnalazione di una persona armata che dopo aver mostrato il calcio di un’arma che occultava all'altezza della cintura dei pantaloni ad uno dei vigilantes si allontanava.

Giunti sul posto, gli operanti hanno acquisito le informazioni utili per rintracciare e bloccare l’uomo. Dalla ricostruzione dei fatti il giovane, uscito dalla Coop di via Erbosa, con la pistola priva di tappo rosso, ha minacciato i passanti nella vicina via Datini.



Si tratta di un 24enne nato a Firenze, vecchia conoscenza dell’Arma per reati di rapina, ricettazione, furto.

Il giovane risulta essere già colpito da un provvedimento, in atto, di divieto di dimora nel Comune di Firenze. Il modello della pistola utilizzato è una villa Air Soft Gun Condor con canna lunga e di colore nero.

Bloccato ed accompagnato in caserma per effettuare gli accertamenti, dato che lo stesso manifestava irrequietezza ed era in evidente stato di agitazione dovuto all’assunzione di alcool, gli operanti hanno fatto intervenire il personale del 118; salito sull’ambulanza lo stesso opponeva resistenza colpendo con calci alle gambe uno dei militari intervenuti. Una volta fermato e tranquillizzato è stato deferito in stato di libertà per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.