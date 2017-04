Patto per la Toscana da 300 milioni, Enrico Rossi a Palazzo Chigi da Gentiloni

Nuovi investimenti soprattutto su viabilità e difesa del suolo

Un Patto per la Toscana da 300 milioni. E' uno dei temi su cui hanno concordato oggi il presidente Enrico Rossi e presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che si sono incontrati a Palazzo Chigi.

"Abbiamo parlato dei problemi della Toscana, di alcune emergenze – ha detto Rossi riferendo dell'incontro – e concordiamo sull'obiettivo di firmare presto, entro qualche mese, a fine primavera il patto per la Toscana che preveda l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale per lo sviluppo e coesione non ancora utilizzati. Puntiamo a qualcosa come 300, 350 milioni che, uniti a quelli già spesi e già impegnati, potrebbero dare risposta a vari problemi di investimenti come viabilità, assetto idrogeologico e mantenere un livello di impegni nella nostra regione sufficientemente adeguato".

Rossi e Gentiloni hanno poi affrontato anche il nodo della Tirrenica sul quale Rossi ha annunciato che incontrerà il ministro Del Rio la settimana prossima. Altro tema, la lotta all'evasione. "C'è la possibilità per la Toscana di dare un contributo per la lotta all'evasione sulla base di un progetto mirato, ottenendo anche una percentuale del recupero Iva. Vorrebbe dire poter contare su maggiori risorse e dare soprattutto equità, il che andrebbe a favorire ancora nuovi investimenti nella nostra regione.

E' un'iniziativa che vorremmo mettere a punto e chiudere in tempi rapidi, entro l'estate. Ci stiamo ragionando. Sarebbe tra l'altro il primo caso a livello nazionale". Terzo argomento affrontato, la situazione economica della Grandi Molini di Livorno, i cui rappresentanti verranno ricevuti la settimana prossima al Ministero dello sviluppo economico, e la situazione di Piombino "una situazione secondo me - ha sottolineato Rossi - da seguire con grande attenzione.

Ci sono gravi ritardi da parte di Rebrab, l'imprenditore algerino che ha rilevato le acciaierie, un impegno della Presidenza del Consiglio perché tutto vada positivamente è parso fondamentale chiederlo e ringrazio il presidente Gentiloni per la sua disponibilità".