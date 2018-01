Passerella Isolotto: il sindaco riapre il ponte sull'Arno alle Cascine

Alle 15 e 30 l'inaugurazione della nuova campata

Tutto pronto per la prima passeggiata ufficiale sull'Arno in programma domani, 9 gennaio 2018. Sono durati più del previsto i lavori di sistemazione della nuova campata della Passerella dell'Isolotto. Iniziati nella scorsa estate, i lavori non più rinviabili, sarebbero dovuti terminare a fine settembre, poi ad ottobre ma senza esito ed a novembre sono insorte complicazioni sui cantieri con Palazzo Vecchio che ad inizio dicembre ha messo in mora la società esecutrice dell'opera.



"E' stata dura, ma finalmente ci siamo - commenta oggi il Presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni - È in corso il montaggio degli strumenti necessari all'effettuazione delle operazioni di collaudo che si svolgeranno domani a partire dalla mattina presto con la prova di carico. Domani intorno alle 15.30 dovremmo quindi essere in grado di riaprire al pubblico la nostra amata Passerella. Se passate di lì, ci facciamo insieme la prima passeggiata ufficiale". Alle 15 e 30 sulla Passerella ci saranno il sindaco Dario Nardella e l'assessore Stefano Giorgetti assieme a numerosi cittadini che da settimane attendono la riapertura.



A più riprese il passaggio pedonale e ciclabile tra piazza dell'Isolotto e piazzale Kennedy è stato oggetto di interventi che ne avevano ristretto la sede percorribile, adesso dopo la sostituzione della campata, la passerella sarà aperta al solo transito pedonale.