​Passerella Isolotto Cascine: chiude, per posa giunti e prove dinamiche 

I cittadini potrebbero essere chiamati a partecipare alla prova di carico e sollecitazione

In programma la posa dei dispositivi coprigiunto in corrispondenza degli appoggi della nuova trave metallica.

Da Palazzo Vecchio la spiegazione dell'ulteriore intervento sulla infrastruttura oramai inaugurata: "Questi dispositivi andranno a coprire lo spazio vuoto attualmente visibile che è necessario per consentire le dilatazioni termiche della struttura. Per questo sarà necessario chiudere il transito giovedì 15 e venerdì 16 febbraio in orario 9-18.

Sempre la prossima settimana, per la precisione martedì 13, sarà effettuata la prova di caratterizzazione dinamica della passerella in collaborazione con l’Università di Firenze: si tratta di un test per misurare la frequenza di vibrazione della struttura nelle normali condizioni di utilizzo.

Quindi per avere una migliore rispondenza la prova sarà eseguita a struttura aperta, anche se in alcuni momenti sarà necessario bloccare provvisoriamente gli accessi in modo da far accumulare un certo numero di persone per poi farle transitare tutte insieme contemporaneamente.



La passerella dovrà invece essere chiusa nel pomeriggio, intorno alle 15 e comunque una volta chiuso il mercato delle Cascine, per una ventina di minuti: il provvedimento è necessario per registrare la frequenza di vibrazione della passerella scarica.