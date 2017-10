Passerella Isolotto Cascine: cantiere in diretta Social

Centinaia di cittadini in attesa lungo le sponde dell'Arno

Grande attesa per la copertura dell'Arno con la nuova campata da applicare sui piloni rinforzati nei mesi scorsi. Centinaia di cittadini si sono riversati sulle sponde del fiume fiorentino per assistere al montaggio.

Il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni segue da giorni le fasi di completamento dell'attraversamento ciclo-pedonale e non si è fatto sfuggire la diretta video su Facebook.

Un evento, quello previsto per oggi lunedì 9 ottobre, che non solo il presidente di Quartiere ma anche i numerosi cittadini presenti fotografano e postano sui Social.



I lavori sono stati prolungati a causa di alcuni imprevisti, la consegna dell'opera è prevista per fine mese dopo le rifiniture ed i collaudi.



Nelle scorse settimane la lunga storia della passerella Isolotto - Cascine ha dovuto registrare anche quella che Palazzo Vecchio ha etichettato come Fake News rilanciata dai social ovvero il naufragio della vecchia campata, che l'amministrazione ha spiegato essere stata volutamente adagiata su un fianco verso una sponda dell'Arno e che è stata recuperata con qualche difficoltà in più di quanto progettato ad inizio dei lavori.