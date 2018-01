Passerella Isolotto Cascine: applausi per la riapertura

Dopo la lunga attesa i fiorentini pubblicano le immagini sui Social

Una grande festa per la riapertura dell'attraversamento pedonale sull'Arno all'altezza di piazza dell'Isolotto. L'infrastruttura doveva essere sostituita, per poter avere un transito in sicurezza la sede percorribile era stata notevolmente ridotta dalle paratie in ferro.



Il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni brinda con i concittadini mentre il sindaco Dario Nardella e l'assessore Stefano Giorgetti aprono il varco dopo l'intoppo del cantiere che si era fermato fino alla messa in mora della ditta.

Mancava poco alla conclusione dei lavori - come ha spiegato a più riprese Giorgetti - e la messa in mora di inizio dicembre è stato il gesto estremo prima di provvedere ad una nuova assegnazione che avrebbe fatto slittare ulteriormente la consegna.



Dall'estate 2017, quando sono iniziati i lavori per il rifacimento della campata, i cittadini aspettavano di poter tornare ad attraversare il fiume tra le Cascine e l'Isolotto.

Numerose le foto scattate e pubblicate sui Social e nei Gruppi di cittadinanza attiva: in alcune immagini i festeggiamenti, in altre la grande quantità di persone sulle sponde in attesa di poter attraversare la passerella, ad accompagnare le foto i commenti dei residenti che hanno raccolto alcune promesse da parte degli amministratori ad esempio sull'opportunità di creare altri passaggi sul fiume, magari non solo pedonali.