Passerella Isolotto Cascine: apertura dopo il collaudo

Foto di Alessandro Rella

In corso tra l'Isolotto e le Cascine il collaudo della nuova campata della passerella. Nel pomeriggio di oggi 9 gennaio 2018 dalle 15 e 30 è atteso il sindaco Dario Nardella per la riapertura dopo i lavori di risistemazione.



L'opera durata più del previsto ha tenuto in apprensione la cittadinanza, ma "Finalmente ci siamo" ha esclamato il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni che con Stefano Giorgetti assessore ai lavori pubblici ha monitorato la situazione durante il lungo braccio di ferro con la ditta che si era aggiudicata il rifacimento dell'importante attraversamento sull'Arno.