Parco di San Salvi, le famiglie piantano gli alberi

San Salvi

L'ex Manicomio dagli anni '70 cerca una sua seconda vita aprendosi alla città

Firenze, domenica 18 febbraio 2018 ore 10:00 presso Villa Fiorita nel parco di San Salvi il Comitato invita bambini ragazzi e famiglie a piantare gli alberi.

Giochi ed iniziative per rendere festosa la mattinata. "San Salvi è il nostro parco: gli alberi ringraziano" l'appello ai cittadini a offrire un piccolo contributo per l'acquisto degli alberi; se il contributo supera i 60 € sull'albero verrà applicata la targhetta con il nome del donatore; tutte le donazioni con bonifico intestato all'associazione coordinamento salvare San Salvi, IBAN IT59H0100502801000000001564 Causale: piantumazione.



L’obiettivo del “Coordinamento Salvare San Salvi”, con il Progetto Partecipato “SAN SALVI PER TUTTI” finanziato dalla Regione Toscana, è quello di far partecipare tutti i cittadini di Firenze al percorso pubblico che ridisegnerà l’area di San Salvi conservandone al meglio il patrimonio storico ed ambientale di isola verde in un’area densamente costruita della città, di area di grande valore architettonico ed ambientale, e storico, come ex manicomio fiorentino.