Parco delle Cascine: test drive veicoli sharing mobility

Settimana europea della mobilità, domani la giornata conclusiva

L’info point alle Cascine sulla mobilità alternativa dove sarà possibile anche provare i mezzi del car sharing e del bike sharing, far targare la propria bici contro i furti ma anche partecipare alla passeggiata didattica nel parco. Sono queste alcune delle iniziative previste domani per l’ultima giornata della Settimana europea della mobilità fiorentina che saranno concentrate per la gran parte all’interno del Parco delle Cascine: per l’occasione viale degli Olmi sarà pedonalizzato dalle 8 alle 18.



Nell'info point verranno illustrati i progetti e le iniziative per una città intelligente: particolare rilievo sarà dato a “REPLICATE – Renaissance of PLaces with Innovative Citizenship And Technology”, progetto europeo che mira a creare un distretto pilota nell’area Cascine/Novoli/Piagge che integri azioni nei settori dell’energia, dei trasporti e delle tecnologie dell’informazione della comunicazione L’Infopoint ospiterà anche tutte le aziende e le associazioni partners dell’iniziativa, per favorire una informazione unica ed intermodale sul trasporto in città. Sarà inoltre possibile visionare il marciapiede didattico, per educare la cittadinanza ad un uso responsabile degli spazi in relazione ai cittadini diversamente abili. In protramma anche il “Car free day”: sarà illustrata la nuova ztl del Parco delle Cascine (avvio previsto entro la primavera prossima) e le nuove porte telematiche. Nell'occasione viale degli Olmi sarà infatti pedonalizzato, come pure i viali del Quercione e della Tinaia e piazzale Kennedy. I cittadini potranno anche provate i mezzi del car sharing e del bike sharing che saranno esposti e targare la bicicletta contro i furti grazie all'iniziativa “La mi' bici”.

Per info www.comune.fi.it/mobiliyweek

Ecco il programma della giornata



ore 7.30 - 9.30

BIKE2WORK

ritrovo piazza della Libertà

Progr­amma­

ore 7.30 - 9.30

INFOPOINT CICLABILITÀ

piazza della Libertà

ore 8

BIKE E CAR SHARING TEST DRIVE

ritrovo piazzale delle Cascine

In occasione del “Car Free Day” Sarà possibile effettuare un test drive gratuito lungo il viale degli Olmi, nel parco delle Cascine, appositamente chiuso al traffico. Stessa cosa sarà possibile fare con il Bike Sharing a flusso libero messo a disposizione da Mobike. Le aziende di Car Sharing, per la settimana europea della mobilità applicheranno apposite promozioni. Anche il test drive è una fra le 12 azioni speciali che ti faranno scoprire un codice segreto e partecipare così alla caccia al tesoro

ore 8 - 8.30

PIEDIBUS WALK2SCHOOL

piazza dell'Isolotto, piazza dei Tigli, scuola Primaria Montagnola

Il PIEDIBUS è una modalità di trasporto e sociale che permette ai bambini di percorrere itinerari sicuri insieme ad un volontario – genitore. Il progetto favorisce l’autonomia del bambino e promuove l’andare a piedi a scuola

ore 8 - 18

INFOPOINT SETTIMANA EUROPEA MOBILITÀ: CAR E BIKE SHARING, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ED EXTRAURBANO, SICUREZZA STRADALE

piazzale delle Cascine

Adiacente all’area pedonale, presente con tutte le varie direzioni ed uffici coinvolti nell’iniziativa, è il luogo dove verranno illustrati i progetti e le iniziative per una città intelligente tra cui il programma europeo REPLICATE. Presenti anche tutte le Aziende e le Associazioni partners dell’iniziativa, per favorire una informazione unica ed intermodale sul trasporto in città.



ore 8 -18

CAR FREE DAY

viale degli Olmi, Parco delle Cascine

In questa occasione, il Comune, come test funzionale e prodromo della misura permanente, presenterà la nuova Zona a Traffico Limitato del Parco delle Cascine, che entrerà in vigore la prossima primavera. La zona sarà controllata da sistemi telematici e di un sistema di smart lighting.Dalle ore 08 alle ore 18 sarà interdetta alla circolazione veicolare una parte del Parco delle Cascine (Viale degli Olmi), ad eccezione del Trasporto Pubblico Locale, ed un’ulteriore porzione sarà resa esclusivamente pedonale.

ore 9 - 12 e 15 -18

TARGATURA BICI

piazzale delle Cascine

Ai residenti del Comune di Firenze che si presenteranno con la bicicletta munita di luci di sicurezza, campanello, freni anteriore e posteriore funzionanti verrà regalata una targa indelebile “Easy Tag” con iscrizione al Registro Italiano Bici

Progetto La Mì Bici

ore 17 - 18.30

PASSEGGIATA DIDATTICA

piazzale delle Cascine



ore 18 - 19.30

APERITIVO DI CHIUSURA DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ