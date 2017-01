Parco delle Cascine: si amplia la ztl

In arrivo quattro porte telematiche e la “zona 30”. Nuovo look per il giardino del Bobolino, sul viale dei Colli

La giunta comunale nell’ultima seduta del 2016 ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, il progetto di miglioramento della mobilità all’interno del parco con una particolare attenzione alla questione della sicurezza stradale. Punti forti del progetto, che adesso sarà tradotto in atti amministrativi dagli uffici della mobilità, sono la modifica dell’attuale ztl con l’estensione, in orario notturno, in viale degli Olmi; l’istituzione sull’intera area del limite di velocità a 30 chilometri orari e l’installazione di quattro porte telematiche.

“La tutela del Parco delle Cascine rappresenta da sempre una priorità per l’Amministrazione – sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti –. Con questi interventi puntiamo a rendere il parco sempre più a misura di pedoni e ciclisti scoraggiando l’utilizzo improprio di strade e viali interni. In particolare l’istituzione della ztl notturna in viale degli Olmi e della ‘zona 30’ nell’intero parco rappresentano due importanti strumenti per migliorare la sicurezza stradale. E a tutela della nuova ztl allargata abbiamo predisposto anche l’installazione di quattro porte telematiche”.

Già il Masterplan 2020 delle Cascine individua la necessità di una maggiore tutela del parco anche alla luce del fatto che la tramvia lo ha reso più facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. E quindi prevede l’integrazione della tramvia con un sistema di interventi che da un lato faciliti la mobilità e la sosta tangenziale al parco, dall’altro rafforzi la tutela con una serie di modifiche alla disciplina di accesso e transito all’interno finalizzata alla riduzione del numero dei veicoli che utilizzano i viali interni come viabilità alternativa. A questo si aggiunge la volontà dell’Amministrazione di introdurre provvedimenti migliorativi nell’ambito della sicurezza stradale, in particolar modo nelle ore serali e notturne.

La giunta comunale ha dato quindi mandato agli uffici della mobilità di predisporre una revisione complessiva della disciplina della circolazione veicolare all’interno del parco dando input precisi, ovvero: l’istituzione di una “zona 30” su tutta l’area del parco (limite di velocità a 30 chilometri orari come in centro storico); l’ampliamento dell’attuale area pedonale con l’inserimento anche dei viali del Quercione e della Tinaia e dell’intero piazzale Kennedy; la modifica dell’attuale ztl Cascine con l’estensione al viale degli Olmi che andrà a costituire il nuovo settore “Cascine 2”. Restano esclusi piazzale Jefferson e piazzale delle Cascine, in cui parcheggio in orario di funzionamento della ztl sarà accessibile da via delle Cascine. E a proposito di orari della ztl, nel settore esistente che si andrà a chiamare “Cascine 1” (da piazzale delle Cascine escluso fino all’area sottostante il Viadotto dell’Indiano) la disciplina sarà in vigore h24 tutti i giorni (festivi compresi); nel nuovo settore “Cascine 2” (viale degli Olmi) lo stop ai non autorizzati scatterà in orario notturno 21-6 tutto l’anno. A tutela della nuova ztl delle Cascine saranno installate quattro porte telematiche in corrispondenza dei varchi di accesso alla ztl allargata: ovvero alle intersezioni tra piazzale Jefferson e viale degli Olmi, tra viale degli Olmi e via delle Cascine, tra piazzale delle Cascine e viale dell’Aeronautica e quella tra via del Barco-via dei Vespucci-via del Pegaso.

Potature, abbattimento delle piante infestanti e ripristino della pavimentazione. Sono alcuni dei lavori previsti per il recupero del giardino del Bobolino, sul viale dei Colli. Il via libera è arrivato dalla giunta che, nell’ultima seduta 2016, ha approvato una delibera presentata dall’assessore all’ambiente Alessia Bettini. In tutto uno stanziamento di 40mila euro che servirà anche per la pulizia straordinaria di pozzetti, griglie e impianti fognari.

«Miglioreremo la fruibilità di quest’area verde – ha sottolineato l’assessore Bettini – e la sicurezza di quanti la frequentano».