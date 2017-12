​Parcheggio selvaggio in Oltrarno, oltre 450 multe in divieto di sosta

Polizia Municipale contro il parcheggio selvaggio nelle ore della movida

A novembre nella zona dell’Oltrarno sono stati oltre 450 i veicoli in divieto di sosta multati nell’ambito di controlli mirati alla tutela dei residenti contro il gran numero di mezzi che arrivano da fuori e che parcheggiano spesso in modo irregolare. Controlli che hanno visto l’utilizzo anche delle apparecchiature elettroniche in dotazione alla Polizia Municipale. Più della metà dei 450 verbali emessi, infatti, sono stati elevati con lo “street control”.



L’apparecchio, posizionato all’interno del veicolo della Polizia Municipale, è capace di scattare due foto in contemporanea: una all’ambiente mostrando quindi l’infrazione compiuta e l’altra specifica sul numero di targa. La foto scattata è prova inconfutabile dell’infrazione e quindi la multa viene successivamente notificata direttamente al proprietario del veicolo.