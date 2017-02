Parcheggio in Ospedale: prima ora gratis, approvata mozione Stella

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal vicepresidente dell'assemblea

Soddisfatto ma non del tutto Marco Stella (Forza Italia), che chiedeva la gratuità totale dei parcheggi in quegli ospedali della Toscana che ancora fanno pagare la sosta ai mezzi privati.



"La nostra mozione – ricorda Stella - prevedeva la gratuità totale. Il Pd ha chiesto che venisse inserita la gratuità solo per la prima ora di parcheggio, e pur non essendo soddisfatti per questa riduzione, abbiamo preferito che venisse approvata una mozione emendata".

Da uno studio fatto dal consigliere Stella, emerge che solo a Firenze, nei quattro ospedali in cui la sosta non è gratuita (Nuovo San Giovanni di Dio, S.M. Annunziata, Meyer e Cto), i 1.931 posti fruttano 1.475.435 euro annui (ogni posto vale quindi 764 euro). Il conteggio, comprendente anche gli altri ospedali toscani con i posti auto a pagamento, porta a 6.705.628 euro all’anno “fatti facendo cassa sulla pelle della gente. Questa è una vera e propria tassa sulla salute, inaccettabile. Per questo - assicura Stella - la nostra battaglia per arrivare alla gratuità totale proseguirà".