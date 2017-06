Papa Francesco in Toscana, la Diretta su Tv2000

Strade chiuse dall'alba e controlli severi a tutti gli accessi

Pellegrinaggio privato per Papa Francesco a Bozzolo in provincia di Mantova e poi a Barbiana sulle tombe di Primo Mazzolari e Lorenzo Milani. Mugello blindato fra carabinieri, polizia, guarda di finanza, carabinieri forestale, vigili del fuoco e polizia municipale.



"Don Mazzolari non ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l’amore" questo il tweet del mattino sul profilo social di Papa Francesco.



Segui la visita in Diretta su Tv2000



Diretta dalle 8,50 su Tv2000. Appuntamento alle 9 a Bozzolo poi decollo dal campo sportivo alle 10,30 ed arrivo alle 11,15 al cimitero di Barbiana dove ci saranno il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori ed il sindaco di Vicchio Roberto Izzo. Alle 12,30 ripartenza da Barbiana per il Vaticano.



Una preghiera sulla tomba di don Lorenzo Milani nel cinquantennale della morte in forma strettamente privata con divieto assoluto di sorvolo sul luogo d’esilio del prete dove oggi la piccola piscina ricorda i tuffi dei ragazzi.

Previsto un incontro con i discepoli ancora in vita e i nipoti di don Lorenzo Milani. Il discorso del Papa, ad una platea di circa 150 persone selezionate, è previsto a bordo piscina dopo il saluto dell’arcivescovo Giuseppe Betori.