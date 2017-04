Paola Turci Incontra il pubblico

In occasione dell’uscita del disco: "Il secondo cuore" (Warner Music). Partecipa Chiara Di Clemente.

Sabato 1 aprile dalle ore 17.00

laFeltrinelli RED piazza della Repubblica 26, Firenze.

3 Premi della Critica, 9 partecipazioni a Sanremo in gara, una vittoria nel 1989 con il brano “Bambini”, molti riconoscimenti e dischi d’Oro e di Platino e centinaia di concerti in tutta Italia.

Il grande ritorno di Paola Turci al Festival della Canzone Italiana è stato con il brano “Fatti bella per te”, scritto dalla stessa Paola con Giulia Ananìa, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta e prodotto da Luca Chiaravalli che dirigerà l’orchestra della Rai.

Nella serata di giovedì 9 febbraio dedicata alle cover dei grandi successi della canzone italiana, Paola Turci ha proposto, arrivando al secondo posto,la sua versione di “Un’emozione da poco” presentata nel 1978 da Anna Oxa per la sua prima esibizione al Festival di Sanremo.

Durante il Festival è stato messo in vendita un vinile 45 giri a tiratura limitata con copie numerate contenente il brano di Sanremo “Fatti bella per te” e la cover “Un’emozione da poco”.

Il singolo “Fatti bella per te” anticipa la pubblicazione del suo nuovo album di inediti “IL SECONDO CUORE” in uscita il 31 marzo 2017 e del TOUR 2017 che vede importanti eventi live dal 9 maggio.

I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale Ticketone (sito e punti vendita).



Grinta, talento e determinazione sono le qualità che hanno sempre contraddistinto la cantautrice romana nei 30 anni di una carriera che si è evoluta brillantemente seguendo diverse fasi artistiche, corrispondenti ognuna a una continua ricerca personale.

Paola Turci torna al Festival dopo aver riscontrato grandi successi di critica e pubblico con l’album antologico “Io sono” - che ha debuttato nel 2015 nella top 10 della classifica di vendita - e dello spettacolo teatrale “Mi amerò lo stesso” ispirato alla sua autobiografia, che ha debuttato a Milano nel settembre del 2016.



