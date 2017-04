Palla Grossa 2017: sorteggiati gli accoppiamenti delle due semifinali

Saranno i Gialli di Santo Stefano contro i Rossi di Santa Trinita e gli Azzurri di Santa Maria contro i Verdi di San Marco

Saranno i Gialli di Santo Stefano contro i Rossi di Santa Trinita e gli Azzurri di Santa Maria contro i Verdi di San Marco le squadre che si affronteranno nelle due semifinali dell'edizione 2017 dell'Antico Gioco della Palla Grossa.

Sono state sorteggiate dal sindaco Matteo Biffoni oggi pomeriggio in piazza delle Carceri le squadre che disputeranno le semifinali in programma sabato 9 e domenica 10 settembre 2017 al Parco dell'ex Ippodromo.

La finale per il primo posto è invece in programma per sabato 16 settembre. I campioni in carica sono i Verdi di San Marco.