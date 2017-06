​Palestre all’aperto, sport gratuito in 10 piazze e giardini: ecco dove 

Tornano le palestre all’aperto per fare sport nella piazza o nel giardino sotto casa. Gratis

Per il terzo anno consecutivo riparte il progetto dell’assessorato allo Sport per promuovere e valorizzare l’attività fisica per tutti. Si farà ginnastica nelle piazze e nei giardini dei cinque quartieri con un istruttore e un programma studiato per le diverse attività.

“Sono state due edizioni molto positive e partecipate, all’insegna dello sport gratuito per tutti – ha spiegato l’assessore allo Sport Andrea Vannucci - Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l'attività fisica diffusa, di strada, all'aria aperta promuovendo il movimento fisico in ogni luogo della città, per ogni fascia della popolazione e in ogni momento della giornata, anche in luoghi non strettamente destinati all'attività sportiva”.

Dieci i giardini coinvolti nel progetto, due per quartiere: piazza Indipendenza lato Fanfani e giardino piazza D’Azeglio nel Quartiere 1, giardini del Cenacolo a San Salvi e parco di villa Favard nel Quartiere 2, giardini di piazza Elia dalla Costa e giardini di viale Tanini nel Quartiere 3, Boschetto e villa Vogel nel Quartiere 4, giardini Medaglie d’oro e giardino Baden Powell nel Quartiere 5. Le attività si svolgeranno dal 12 giugno fino al 29 luglio e dal 4 al 15 settembre, per tre giorni a settimana dalle 9 alle 10.30.