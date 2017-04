Palazzuolo: scritte offensive, blitz notturno

La scoperta stamani all'alba

Residenti e commercianti prendono le distanze dal blitz notturno che ha ferito una facciata del quartiere. "Bar buca nerone" con lo spray argentato.

Dispiaciuti proprietari e frequentatori del locale che affaccia sulla via Palazzuolo.

Alcuni residenti invitano a sporgere denuncia contro ignoti auspicando che la telecamera posta in via dell'albero possa fornire immagini utili.

"La scritta che è apparsa questa mattina sopra il locale frequentato dai somali è molto grave, è chiaro l'intento fascista di chi l'ha fatta, è altrettanto chiaro che vuole ulteriormente deteriorare una situazione di crisi in via palazzuolo che non accenna a diminuire, noi di Palomar non siamo né saremo mai razzisti, sappiamo benissimo che l'intreccio di malavita italiana e straniera ha messo le radici da noi da almeno quindici anni a questa parte" scrive il Comitato di zona sui Social.

In corso in San Paolino intanto il cantiere per il nuovo Resort che dovrebbe essere un segnale propedeutico al recupero urbanistico della zona.

"Questa scritta è una grande offesa a tutta la povera gente che cerca da noi un riparo e a noi italiani, ostinati residenti di via Palazzuolo, che cerchiamo in tutti i modi di tenere alta la bandiera della solidarietà nella legalità.. come Comitato Palomar la condanniamo senza se e senza ma" concludono i residenti.