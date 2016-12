Palazzuolo, arriva la nuova Ztl: è solo l'inizio

Approvato il ripristino della Ztl in via Santa Lucia e la ricollocazione della porta telematica

"La riqualificazione di via Palazzuolo riparte anche da qui" commenta il Presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci che assieme agli assessori Federico Gianassi e Lorenzo Perra ha promesso ai residenti della zona di avviare una operazione di "messa in sicurezza" della mobilità e della sede stradale.

Nei provvedimenti anche il rifacimento dei marciapiedi di via Palazzuolo, in vista di una riqualificazione del Monte dei Pegni che inizierà a breve coinvolgendo piazza san Paolino, uno scrigno prezioso di una Firenze che fino a ieri ad onor del nome faceva Pietà.



I provvedimenti iniziati nei giorni scorsi con la nuova asfaltatura di via degli Orti Oricellari, proseguiranno adesso con l'allestimento della barriera video-sorvegliata all'accesso da via il Prato.

Pro e contro della nuova segnaletica e sensi di marcia sono tutti da vedere. "L'avevamo promesso e l'abbiamo fatto" conclude il presidente Sguanci, adesso il rodaggio spetta ai residenti ed all'occhio critico del Comitato Palomar dove i rappresentanti si attendono sviluppi anche sulla vigilanza di tutte quelle situazioni oggetto di segnalazioni quotidiane che sfociano a volte in risse con danneggiamento di beni privati e pubblici.



Sul versante Borgo Ognissanti, un altro mondo. Speriamo si incontrino presto.