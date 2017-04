Palazzo Vecchio: ancora un assunzione a chiamata

Lazzerini su assunzione dirigente in Metrocittà Firenze. Lo Sblocco delle assunzioni varato dal Governo

Con una DD del 13 Aprile 2017 l’Amministrazione Comunale ha proceduto ad un’altra assunzione a chiamata diretta ai sensi dell’art.90, di un dipendente per l’Ufficio di Gabinetto della Direzione Ufficio del Sindaco. Il dipendente assunto con il profilo di Istruttore Supporto Organi Politici viene inquadrato nella cat. C 19.454,15 € stipendio base al quale si aggiunge un indennità omnicomprensiva pari a 16.917,94 € per un importo annuo di 36.372,12 €.

“Niente di illegale ovviamente , si sono fatti le leggi su misura e le applicano alle loro misure -commentano dall'Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego- Ci preme ricordare che in questa fase è in corso la trattativa per il rinnovo del Contratto Decentrato, ed in questa sede vista la scarsità di risorse messe a disposizione nel Fondo si discute su come poter attribuire qualche spicciolo (euro) ai dipendenti che hanno per altro il contratto bloccato da 8 anni”.

Il consigliere metropolitano Riccardo Lazzerini (gruppo l'Altra Città) ha rivolto un'interpellanza al Sindaco metropolitano, a risposta scritta, in merito alla delibera con oggetto l'assunzione di un dirigente fuori dotazione organica da destinare alle relazioni internazionali e alla internazionalizzazione delle imprese.

Lazzerini richiede risposta scritta, "per sapere nello specifico la copertura "economica" destinata all'assunzione di questo dirigente ed i capitoli di spesa da cui si attinge".

Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato lo sblocco del turn over negli Enti Locali che passa dal 25% al 75%, quindi ogni 4 cessazioni 3 potranno essere coperte.