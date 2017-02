Osmannoro, migliaia di borse Chanel e Versace: contraffatte

​Mirati i controlli predisposti per contrastare il fenomeno

La produzione e vendita di articoli di pelletteria con marchi contraffatti continua a segnare il territorio fiorentino ed i carabinieri deferiscono per la seconda volta in un mese un imprenditore operante all'Osmannoro.



I Carabinieri della Compagnia di Signa hanno effettuato accertamenti presso un capannone all'Osmannoro, ove ha sede una ditta di import-export di proprietà di cittadini cinesi che si occupa di vendita di borse.



L'attività svolta aveva come obiettivo di controllare i prodotti stoccati all'interno del capannone e verificarne la provenienza e l'eventuale contraffazione. I militari hanno individuato delle borse che da un prima verifica sono subito risultate sospette.

Per tale motivo sono stati effettuati accertamenti più approfonditi che hanno permesso poi di verificare la contraffazione dei prodotti e quindi il loro sequestro. Sono state sequestrate 1.200 borse riproducenti illegalmente il marchio Chanel e Versace. Il valore economico una volte immesse sul mercato avrebbe fruttato circa 30.000 euro.



I titolari della società sottoposta a controllo spiega l'Arma "non è la prima volta che vengono pizzicati dai militari con materiale contraffatto".

Nel corso di un controllo eseguito lo scorso 20 dicembre, "erano stati sorpresi con articoli contraffatti, riproducenti illegalmente il marchio Burberry". In quell'occasione furono sequestrati 10.000 articoli.



I Carabinieri della Compagnia di Signa hanno evitato che le borse contraffatte fossero immesse sul mercato fiorentino. Il titolare, un cinese, classe ’59 è stato nuovamente deferito in stato di libertà per contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi.