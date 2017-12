Ortofrutta: l'allarme di Confagricoltura Toscana

A rischio il 50% della produzione

“Purtroppo rispetto alle previsioni, che già non erano rosee, il raccolto della stagione si è dimostrato ancora più ridotto. Anche le zone che sembravano essere state meno colpite

da gelate e siccità hanno registrato danni importanti e il raccolto è andato perduto. Stiamo parlando di un calo che riguarda la nostra regione di circa il 50% della produzione rispetto alla media stagionale con punte fino all'80%. Possiamo parlare di circa 250 mila quintali di produzione in meno che equivalgono a circa 25 milioni di euro persi. Il prodotto più colpito è la mela con il 35% di danni per la produzione di mele 'precoci' e il 60% per le mele tardive.” E' quanto dichiarato da Antonio Tonioni, presidente della sezione di prodotto ortofrutta di Confagricoltura Toscana, che fa il bilancio del raccolto. “Attendiamo la formalizzazione dello stato di calamità da parte della Regione Toscana già molto in ritardo rispetto alla situazione ormai compromessa di numerose aziende del territorio.”