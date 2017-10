Orienteering nel parco delle Cascine

Domenica 15 ottobre a Firenze la corsa di orientamento

Arriva a Firenze la corsa di orientamento ‘di precisione’ all’aperto Pre-O. Domenica 15 ottobre nel parco delle Cascine la terza prova della Coppa Italia di questa disciplina sportiva federale. Il Pre-O è una specialità di orientamento di precisione in ambiente esterno (bosco, città, ambiente urbano), per consentire ai disabili di praticare l'orientamento, ma praticata anche da atleti olimpici per l’affinamento dell’attenzione e come specialità di squadra mista.

“Un’altra bella occasione per fare sport all’aria aperta e vivere il parco più caro ai fiorentini – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci – Una disciplina che consente di mettere insieme l’attività fisica e la possibilità di apprezzare la bellezza della nostra città”.

Il ritrovo è alle 9 alla fontana del Quercione, con partenza alle ore 10.