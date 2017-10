Oriente: un continente unico, ma tante occasioni per conoscerlo

Corso interculturale "Una Finestra sul Giappone" (Firenze, 28 novembre - 25 gennaio 2018)

Dopo un tour nazionale che ha toccato le principali città Italiane, registrando grandi successi ed entusiasmando migliaia di visitatori, il Festival dell'Oriente torna nuovamente a Carrara, suo luogo di origine. Nei giorni 28-29 ottobre, 1 novembre ed ancora 4-5 novembre dalle 10:30 alle 22:30 presso CarraraFiere, il pubblico potrà immergersi nella magia, nel fascino e nella bellezza del mondo Orientale, per cinque intensi giorni all'insegna della cultura, del folklore e dell'intrattenimento. I visitatori potranno concedersi un emozionante viaggio “virtuale” in decine di meravigliosi paesi: Cina, Vietnam, Sri Lanka, Giappone, Mongolia, Thailandia, Corea, India, Nepal, Indonesia e tanti altri ancora. L'edizione 2017 del Festival dell'Oriente di Carrara sarà costellata da molte novità, che contribuiranno a rendere questo viaggio “virtuale” ancor più avvincente ed entusiasmante. Nuovi show giunti appositamente dalla Corea, dal Giappone, dalla Cina, dal Medioriente e da tanti altri paesi meravigliosi vi consentiranno di ammirare da vicino la bellezza degli abiti tipici, l'eleganza delle movenze tradizionali dei danzatori, il ritmo incalzante della musica folkloristica di questi luoghi incantevoli. Ma le novità non si limiteranno al comparto artistico! Show-cooking a tema benessere, aree culturali ancor più ricche ed interattive, punti ristoro, attività per grandi e piccini e molto altro ancora. Un vero e proprio ponte tra la nostra realtà quotidiana ed il fascino di terre lontane e misteriose, che permetterà ai visitatori di conoscere e scoprire ma al tempo stesso divertirsi e concedersi esperienze interattive dal sapore Orientale. Esperienze uniche e coinvolgenti che vi regaleranno emozioni senza eguali e vi riempiranno gli occhi ed il cuore di colori, musica, profumi e suggestioni d'Oriente. Una programmazione avvincente, tra spettacoli, workshop, conferenze, seminari, incontri, un appuntamento imperdibile per scoprire, emozionarsi, conoscere, divertirsi e lasciarsi trasportare in un mondo magico e straordinario. Il 28-29 ottobre 1 novembre 4-5 novembre, 10:30-23:00, a CarraraFiere. Biglietto d'ingresso: intero 12 euro, ridotto 5 euro.

Senza dimenticare che il XIX Festival Giapponese anche quest’anno porterà tanti contenuti artistici e culturali di qualità del Giappone a Firenze, in una nuova location nel polmone del Parco delle Cascine all’Ippodromo del Visarno con aree parcheggio e raggiungibile anche con i mezzi pubblici: ATAF n. 60 e 17C fermano proprio nel Piazzale delle Cascine mentre la fermata le “Cascine” della tramvia è a 1 km. dall’ingresso dell’Ippodromo.

Dal 28 novembre 2017 (ore 17.00) l'Istituto Internazionale Life Beyond Tourism e la Fondazione Romualdo Del Bianco lanciano la seconda edizione del corso interculturale Una finestra sul Giappone, l’inizio di un viaggio per scoprire il fascino della sua cultura. Il corso si svolgerà a Firenze presso Palazzo Coppini (Via del Giglio 10), sede del Museo Fondazione Del Bianco. Ancora una volta curato da Francesco Civita, esperto e studioso del Giappone da decenni, il corso si propone di approfondire tutti quegli aspetti della cultura giapponese che non sono comunemente noti, guidando i partecipanti in un vero e proprio viaggio tra tradizioni affascinanti e contraddizioni. Il 25 ottobre 2017 incontro GRATUITO con il Dr. Francesco Civita sulla cultura giapponese, che si terrà alle 17.00 presso il Caffè Astra al Duomo di Firenze (Via de' Cerretani 56r) nell'ambito dell'iniziativa "I Mercoledì al Caffè". Al termine dell'incontro ci attende un brindisi a base di sakè.